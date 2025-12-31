2026加價｜醫院元旦加費　電費明減實加　二元乘車4月變兩蚊兩折

即將踏入2026年，「加風」又來，多項公共服務、政府罰款等均有加價。其中，公營醫院將於1月1日元旦起實施新的收費改革，屆時住院服務、急症室、街症、藥物等收費均會加價。電費方面，雖然兩電淨電費都下調逾2%，但其實是與今年1月比較，基本電費上調，市民明年一月繳交的淨電費，將比目前分別高0.2%（中電客戶）及6.8%（港燈客戶），即「明減實加」。



多項罰款早已預告上升，其中違泊「牛肉乾」罰款將由現時320元增至400元，另外19項交通違例事項罰款亦上調。控煙工作繼續，除了擴大禁煙範圍，定額罰款亦由1,500元倍增至3,000元。



交通方面，雖然兩間巴士公司沒有宣布加價，但二元乘車優惠將於4月實施新方案，調整為「兩蚊兩折」，即不論搭巴士、還是坐港鐵、甚或小巴都可能要「畀貴啲」。另外，國泰1月1日起，調高客運燃油附加費，增幅由49元至198元不等。



公立醫院明年1月1日實施新的收費改革。（資料圖片）

2026加價｜急症室收費變免費及$400兩級制

醫院管理局轄下的18間公立醫院的急症室現時不論危急情況，均收貴180元。明年元旦起，會改為按危急情況收費，危殆、危急豁免收費；緊急、次緊急、非緊急，收費增至400元，提高超過一倍。

各項住院收費亦有加價，急症室住院費用由現時每天120元增至300元，原有的75元入院費取消。療養/康復、護養及精神科病床，由現時每天100元增至200元。

門診方面，專科門診現時首次診症135元，其後每次診症80元，將加至每次診症250元。過去的普通科門診及家庭醫學專科門診則已合併為家庭醫學門診服務，由每次診症50元加至150元。

藥費方面，專科門診現時每種藥物15元，明年將改為每項藥物20元，每項以最多4星期為單位。家庭醫學門診藥費由免費改為每項藥物5元，每項以最多4星期為單位。

非緊急放射診斷及病理檢驗服務，將由免費改為收費50元至500元不等，例如磁力共振將收取500元。

公立醫院殮房遺體儲放，由過往的免費改為頭28日免費，第29日起每日200元，第36日起每日550元。

本周四（1月1日）起，公立醫院會採取新收費，多個項目收費將會有改動。圖為醫院管理局主要公營醫療收費列表（政府新聞處文件截圖）

中電及港燈料公布2026年電費價格，淨電費降約2%分別降2.6%及2.2%。（資料圖片／梁鵬威攝）

2026加價｜電費「明減實加」 基本電費上調

中華電力公布2026年平均淨電費（基本電費加燃料調整費）比2025年下降2.6%，由每度電144.3仙下調至140.6仙；不過基本電費會上調3.2仙至每度電101.2仙（即1.012元)。

香港電燈公布明年平均淨電費將下降2.2%，減少3.7仙，每度電降至163.3仙。由於需要更多長遠投資，例如更換老舊設備，故此明年基本電費上調5仙，增至127.9仙（1.279元）。

表面電費下降，實際上最核心部分——基本電費再度上調，只因構成電費的另一部分——實報實銷的燃料調整費今年內持續下降，才出現淨電費按年下跌約2%「假象」，並不是減費。與今年十一月比較，市民明年一月繳交的淨電費，將比目前分別高0.2%（中電客戶）及6.8%（港燈客戶）。

2025年《財政預算案》提出，調整現時二元乘車優惠。明年四月起，在受惠對象維持不變的前提下，改為推行「兩蚊兩折」優惠。（資料圖片）

2026加價｜長者2蚊乘車優惠4月變「兩蚊兩折」

2025年《財政預算案》提出，調整現時二元乘車優惠。2026年4月起，在受惠對象維持不變的前提下，改為推行「兩蚊兩折」優惠，即全額票價低於或等於10元，維持繳付2元車費，至於票價高於10元則繳付全額車費的兩折。

此外，可享優惠程數亦有設限，以每月240程為上限，不過要到2027年才實施。

政府將於元旦（1月1日）起調高違例泊車及19項與道路安全相關違例事項的定額罰款，「牛肉乾」將從現在的320元增加80元至400元。（資料圖片／鄭子峰攝）

2026加價｜違泊「牛肉乾」增至400元 另19項違例同加50%

政府將於元旦（1月1日）起調高違例泊車及19項與道路安全相關違例事項的定額罰款，違泊「牛肉乾」將從現在的320元增加80元至400元。其餘違例事項劃一加價50%。以超速駕駛為例，如果超出每小時45公里的速度駕駛，罰款由1,000元加至1,500元。

違例泊車「牛肉乾」由320元加至400元。

針對吸煙罪行的其中三項修訂將於明年元旦（2026年1月1日）起生效。（梁鵬威攝）

2026加價｜法定禁煙區擴大 定額罰款倍增至$3000

《2025年控煙法例（修訂）條例》已於今年9月19日刊憲生效，針對吸煙罪行的其中三項修訂將於明年元旦起生效。其中學校、醫院出入口三米範圍內的公眾地方會成為法定禁煙區；在巴士站、的士站等排隊時禁止吸煙；吸煙罪行定額罰款金額由1,500元提高至3,000元。

國泰航空宣布，將從2026年1月1日起，調高客運燃油附加費。（資料圖片／廖雁雄攝）

2026加價｜國泰加燃油附加費

國泰航空宣布，將從2026年1月1日起，調高客運燃油附加費。 短途航線現時燃油附加費為142元，明年起加至191元，淨加49元。長途則由569元增至767元，淨加198元。

短途航線包括往來香港與亞洲地區，如日本、韓國、台灣、泰國等地的航班。長途航線則涵蓋由香港出發至西南太平洋、北美、歐洲、中東及非洲等地的航班。

2026年中學文憑試考試費將加價約4%。（資料圖片）

2026加價︱DSE增考試費4% 日校考生報6科需$3630

2026年中學文憑試考試費將加價約4%。只限自修生的報名費由572元加23元，至595元，語文科費用加30元至777元，其他科目費用升20元至519元。

若以報考6科為例，即中文科、英文科、公民科、數學科，再加兩個選修科計算，總考試費為3,630元，較今年貴140元。

內地考場應考的考生，報名費由2,059元加至2,500元，增幅逾兩成。考評局亦宣布按「用者自付」及「非香港永久性居民一般不應獲得補貼」原則，調整自修生收費架構為「兩級制」。若考生非永久居民，從未應考文憑試，或明年1月1日未滿19歲，以自修生名義報考，要額外繳交2,000元「特殊報考申請費」。