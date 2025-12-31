美聯經紀涉收同業錢洩放盤客資料　截圖有水印　官稱非巧合裁罪成

美聯物業經紀涉收嘉誠地產兩名董事金錢洩客戶資料，他否認指控。案件今（31日）於沙田裁判法院裁決，暫委裁判官李卓慧指，被告查閱美聯獨家樓盤的資料後，即有2業主投訴稱收到嘉誠地產問是否要放盤，而涉案截圖上亦有被告專用的水印，認為不可能是巧合，李官斥被告行為超越美聯給予他的權限，有損客戶私隱及公司商譽，裁定他罪成，把案押後至明年1月15日，與同案另兩名已認罪的被告一同判刑。



江被裁定兩項罪名成立

被告江家成（27歲，美聯物業地產代理）被控一項串謀使代理人接受利益罪，及一項不誠實取用電腦罪，兩罪均被裁定罪名成立。

被告江家成在沙田法院被裁定罪成。（資料圖片)

收受利益罪指江與同案另兩名被告：唐稀爾（31歲）及周霆鋒（42歲），兩人同為嘉誠地產董事兼股東，與李佩融於2022年5月6日至10月2日，在港串謀一名叫「B仔」的人，使江可從唐稀爾和周霆鋒等人收到約32,500元，以使江協助嘉誠地產獲取美聯客戶的資料。

江另被涉不誠實取用電腦罪，指他於同年5月3日至9月15日期間，在美聯物業沙田置富第一城分行，不誠實地取用美聯物業管理的電腦。

代理使用資料庫會有獨特水印

李官裁決時指，美聯的地產代理使用資料庫時，會有其獨特的英文代號水印。在2022年6月7日，江大量而頻繁地查閱系統，同日已有3百多個資料發布到有關的WhatsApp群組中，部份則在其他日子發出。李官認為，有機會是發送者為避嫌，而刻意延遲發送，重要的是，當中部份截圖的頁面，印有江的獨有水印。

宏福苑業主找美聯放盤後收嘉誠電話

李官另指出，有大埔宏福苑及太湖物業的業主曾向美聯投訴，指收到嘉誠物業來電詢問是否放售樓盤，該兩單位均找美聯作獨家代理。系統顯示，江曾翻閱這兩個樓盤的資料。李官認為，上述情況不可能是巧合，明顯是江提供資料予嘉誠地產，以換取個人金錢得益，裁定他串謀使代理人接受利益罪成。

官斥江的行為超越美聯給予權限

李官斥，美聯不容許資料外洩作其他用途，江的行為有損客戶的私隱和美聯的商譽。證據反映江不誠實從電腦取得資料，行為超越美聯授權予權限，裁定他不誠實意圖而取用電腦罪成。

江求情指，他現年27歲，日後或不能再從事地產業，望法庭因涉案金額小輕判。

另兩被告早前已認罪

同案另兩名被告唐稀爾和周霆鋒早前已認串謀提供利益罪，他們今亦作求情，其中唐稱被唆擺下才犯案，並轉任污點證人，望可索取社會服務令報告。周稱他亦有機會被停牌及釘牌，他現時育有初生女兒，望法庭考慮索取背景及社會服務令報告，及判緩刑。李官下令3名被告還押至1月15日判刑。

案件編號：STCC1754/2025