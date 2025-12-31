5車隊的士數僅達目標37%違牌照條件　田北辰倡自然淘汰：救嚟無謂

政府今年7月向5支的士車隊發正式牌照，按發牌條件，車隊須在發牌後4個月內達至所申請的車數規模，即上月底5隊合共應有3,500輛車隊的士服務。惟運輸署表示，至今僅約1,300輛的士投入服務，即僅約全數的37%，未達牌照要求。署方稱，會繼續協助車隊招募司機及車主，推動各隊邁向所承諾的規模。



立法會議員田北辰認為，的士車隊是過往政府以消極態度對待規管網約車下的「折衷方案」，到現在的士車隊仍無法聘得足夠人手，認為市場已經說明一切，「救嚟無謂」，建議讓車隊自然淘汰，「留啲精力搞好網約車法例」。



5支的士車隊至今僅約1,300輛的士投入服務，即僅約全數的37%，未達牌照要求。（資料圖片／鄭子峰攝）

7月底獲發牌照時僅900架的士投入服務 遠低於六成目標

政府今年7月底向5支的士車隊JOIE樂行、Amigo、大黃蜂、星群、BigBoss發放正式牌照，當時合共僅900架的士投入服務，即使不達當初設定申請規模六成的可服務車數要求，仍獲發牌。當時運輸署解釋是為讓市民及早享用車隊服務，相信正式運作後可吸引更多司機加入。

只有100輛車隊的士能做到全日24小時都有司機服務

據了解，當局亦為5支的士車隊設下發牌後4個月內達至所申請的車數規模作目標，不過各車隊營運至今5個月，整體車數由初期約900輛僅增至約1,300輛，僅約全數的37%。背後原因相信與人手有關，運輸署指，至今共有約1,400位車隊司機投入服務。以每日兩更計，即僅有100輛車隊的士能做到全日24小時都有司機服務，其餘1,200輛，每日都只能租出一更。

運輸署：推動各車隊邁向所承諾的規模 無提不達標後果

運輸署未有在回覆中交代車隊無法達到目標有何後果，僅表示政府有協助安排車隊營辦商參與由勞工處舉辦的地區招聘會及專題招聘會，並已於11月起進一步優化的士筆試，大幅減少和簡化有關地方和路線的試題，吸引更多有志之士加入的士行業。署方又指，會督促各車隊營辦商積極優化服務，加快招募司機及車主，推動各車隊邁向所承諾的規模。

立法會議員田北辰認為，的士車隊「救嚟無謂」，建議讓車隊自然淘汰，「留啲精力搞好網約車法例」。（資料圖片／王晉璇攝）

田北辰：的士車隊將來無法與網約平台競爭

立法會議員田北辰指，當年設立的士車隊，社會已經懷疑能否做到提升的士服務質素之餘，令司機及車主都有回報，認為車隊是過往政府以消極態度對待規管網約車下的「折衷方案」。

田北辰又認為，市場已經說明一切，預計將來網約車合法化，的士車隊無法與網約平台競爭，只能淪為「街車」之流。他認為的士車隊「救嚟無謂」，建議讓車隊自然淘汰、自然死亡，「留啲精力搞好網約車法例」。