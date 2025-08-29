的士車隊｜發牌一個月陷困境　議員倡整合平台、革新租務覓出路

5支的士車隊昨日全部獲發牌照一個月，至今共有約900輛車隊的士投入服務，惟政府去年目標是車隊共提供3,500輛的士，現時只達成原定規模的26%。車輛及招募司機不足，自然影響服務體驗，包括乘客召車後等待需時等問題不斷發生。然而，5支車隊的叫車APP更是分開，更令人感到不便。



立法會交通事務委員會委員、民建聯立法會議員陳恒鑌直言，主要因素是車隊招募不到司機，加上現時平台較分散，導致「call車嘅市民比較少，call車又未必有車」的情況出現。他認為可與國際召車平台合作，吸引更多客源；車隊租務模式亦要有所突破，吸引更多司機入行。



民建聯陳恒鑌（黃浩謙攝）

呼籲車隊聚合各方召車平台 考慮與國際召車平台合作

陳恒鑌表示，目前車隊的車輛及司機數目與最初預算有距離，與找不到司機，以及車隊本身有眾多限制有關聯，加上平台召車App比較分散，引致「call車嘅市民比較少，call車又未必有車」的情況出現。他直言，目前車隊客量不足，仍有不少的士司機質疑加入車隊是否可賺更多錢，維持觀望態度。

對此，陳恒鑌呼籲車隊間要合作及團結，首要任務是聚合各方召車平台。雖則八達通公司推出「Call車易」，目標將5支車隊整合於八達通App內，惟陳認為不能止步於此。他指出遊客來港始終對本地App不熟悉，若然可與高德、Grab等國際召車平台，或可爭取到來港旅遊的國際客。

的士車隊面臨司機不足問題。(鄭子峰攝）

車隊按日租車難召人 建議推數小時短期租務吸引兼職

此外，另一痛點是車隊招募不到司機。陳恒鑌認為車隊的租務模式要有突破。他指出，現時的士租務安排按每日計算，相比之下，Uber司機多數兼職數小時，車隊可以參考相關短期出租模式，讓更多有意兼職的人士加入車隊服務。他預期，在網約車規管推出後，會有更多人有意入行，惟距離條例正式通過及生效仍需時，如果車隊不盡早作改善及調整，或「未必等到咁耐」。