2026年｜內地客凌晨看完周深演唱會趕尾班車北上：差一秒都回不去

除夕夜（2025年12月31日）香港多處均有跨年除夕倒數慶祝活動，今日（1月1日）凌晨0時56分由金鐘站開往羅湖站的港鐵東鐵尾班車，沿途車站有不少旅客登上，部份北上回深圳等地。



有廈門旅客專程來港聽周深跨年演唱會，凌晨趕回深圳，今日再南下轉戰香港迪士尼樂園遊玩，指趕上尾班車「真的很方便，不然我都不知道怎麼回去」有廣州旅客首次到蘭桂坊跨年，並稱趕上尾班車太幸運。



一直在跑，一直在趕，差一秒鐘都回不去了。 廣州旅客范先生

羅湖口岸2026年1月1日延長通關至凌晨2時，港鐵東鐵線也延長服務，最後一班列車00:56由金鐘開出，月台站滿乘客，部份為參加完倒數活動北上深圳的旅客。（鄭子峰攝）

羅湖口岸2026年1月1日延長通關至凌晨2時，港鐵東鐵線也延長服務，最後一班列車00:56由金鐘開出，有在啟德主場館觀賞完內地歌手周深演唱會的旅客，乘車北上深圳。（鄭子峰攝）

羅湖口岸2026年1月1日延長通關至凌晨2時，港鐵東鐵線也延長服務，最後一班列車00:56由金鐘開出，沿途車廂並無十分擠塞。（鄭子峰攝）

羅湖口岸2026年1月1日延長通關至凌晨2時，港鐵東鐵線也延長服務，最後一班列車00:56由金鐘開出，沿途車廂並無十分擠塞。（鄭子峰攝）

港鐵元旦本地鐵路線（機場快線、迪士尼線及東鐵線來往羅湖及落馬洲站除外）及七條輕鐵路線會通宵行駛，不過東鐵線因應羅湖口岸延長通關至凌晨2時，往羅湖站只延長服務，最後一班列車凌晨0時56分由金鐘開出，沿途車廂並無十分擠塞。

到啟德體育園主場館觀看周深演唱會歌迷，如要坐東鐵北上深圳，則要準時坐屯馬線，在紅磡站或大圍站接駁最後北上東鐵列車。

2025年除夕羅湖口岸通關服務，延長至1月1日元旦凌晨2時，坐東鐵往羅湖站尾車班旅客，抵羅湖站後趕緊過，告示板促盡快過關。（洪芷菁攝）

2025年除夕羅湖口岸通關服務，延長至1月1日元旦凌晨2時，坐東鐵往羅湖站尾車班旅客，抵羅湖站後趕緊過。（洪芷菁攝）

廣州旅客齊來港 兄到蘭桂坊迎新年、妹看周深演唱會

來自廣州的范先生此行主要帶妹妹觀看周深演唱會。他提到去年到維港看煙花，但今年煙花取消，他並不感到可惜，「因為發生了那種事（大埔宏福苑火災），也是理解。」兩兄妹「分道揚鑣」，他今年首次走訪蘭桂坊迎新年，覺得「外國人真的挺多的」，而印象最深是「警察挺多，感覺很安全」。

范先生還在7-11便利店買了兩瓶啤酒，但未進酒吧消費，指因為人潮太多。對於能趕上尾班車，他笑說：「真的太幸運了，她（妹妹從演唱會）出來之後，一直在跑、一直在趕，差一秒鐘都回不去了。」范先生將經羅湖口岸到深圳住一晚，日間才返回廣州。

妹妹崔小姐則是第一次來香港，專程來聽周深跨年演唱會，她說：「很嗨，很開心，很興奮。」對於趕上末班車，「不容易趕上了！」

來自廣州的范先生和妹妹崔小姐趕上東鐵往羅湖尾車，形容急得「差一秒鐘都回不去了」。（洪芷菁攝）

廈門周深歌迷成功趕上尾班車：香港交通真的很方便

在尾班車上，尚有在香港留學、來自深圳的喬小姐，她與內地友人專程來港也是為看周深跨年演唱會，感到非常高興，「終於等到周深過來，我就超級開心，那種等了很久很久，終於夢想成真的感覺。」她與友人除夕還去了維港及中環遊覽，雖然除夕煙花倒數表演取消，但仍感受到節日氛圍。

同行的廈門友人徐小姐則計畫今天再來港，前往迪士尼樂園，並花88元購買了港鐵優惠套餐，否則可能需要花費100多元。對於趕上尾班車，她說：「（香港交通）真的很方便，不然我都不知道怎麼回去。」