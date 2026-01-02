JPEX案｜網紅朱公子被加控3罪　合共被指涉洗黑錢1800萬

虛擬資產交易平台JPEX案，警方拘捕和控告多人，包括網紅林作及陳怡等人。其中一名被告、網紅「朱公子」則被控1項洗黑錢罪，其案件今（2日）在東區裁判法院再訊。控方修訂原本的洗黑錢罪，並新增3項洗黑錢罪。朱被控洗黑錢的金額，被本來的1227萬元，增至約1800萬元。控方指，案件將轉介至區域法院處理，裁判官把案件押後至3月27日，以待轉介文件，期間朱准繼續以10萬元保釋。



被告朱家輝（即網紅「朱公子」），34歲，報稱無業。被控4項洗黑錢罪，指他於2020年11月至2023年8月間，清洗共4筆黑錢，分別涉及約1171.7萬、411萬、218.9萬和78.3萬元，即合共約1879.9萬元。

被告朱家輝，網紅「朱公子」。(朱棨新攝)

案押後至3月以等轉介文件

控方庭上指，已索取律政司的法律意見，案件將轉介至區域法院處理。裁判官林子康把案件押後至3月27日，在東區裁判法院再訊，以等待轉介區域法院的文件。

案件編號：ESCC 2865/2025