6號幹線｜陳美寶：力爭今年開通　往來將軍澳及油麻地減至12分鐘

中九龍繞道(油麻地段)上月21日通車，運輸及物流局局長陳美寶今日（3日）發表網誌稱，中九龍繞道(油麻地段)上月投入服務，每日約有5萬車次使用，而中九龍繞道(九龍灣段)將是整條六號幹線最後一里路，她日前與團隊到現場視察工程進度，力爭整條六號幹線今年內開通。



陳美寶指，整條六號幹線開通後，繁忙時段往來將軍澳市中心及油麻地的行車時間將由以往約65分鐘大幅減至約12分鐘，就如已開通的「油麻地段」一樣，帶來嶄新出行體驗。



運輸及物流局局長陳美寶指日前與團隊到中九龍繞道(九龍灣段)現場視察工程進度，力爭整條六號幹線在今年內開通。（陳美寶網誌）

「港車北上」有多少人參加？

陳美寶今日發表網誌回顧過去一年工作，她說，去年是港珠澳大橋開通七周年，往來三地的旅客超過1億人次，其中「港車北上」廣受本地駕駛人士歡迎，有14萬輛車曾參與，即每4輛本地合資格車輛就有1輛參加，帶領港珠澳大橋車流量屢創新高，單日最高使用量突破2萬6600架次，「港車北上」日均佔大橋總車流量約四成。

6號幹線幾時通車？

陳美寶亦提到，上月投入服務的中九龍繞道（油麻地段），每日約有5萬車次使用，她日前到中九龍繞道（九龍灣段）現場視察工程進度，爭取整條六號幹線今年內開通，預計可將繁忙時段往來將軍澳市中心及油麻地的行車時間，由以往約65分鐘大幅減至約12分鐘。

6號幹線去邊度？

6號幹線是連接香港西九龍和將軍澳的幹線公路，從油麻地交匯處起，途經道路有中九龍繞道及將軍澳－藍田隧道，主要為隧道。全線落成後將是第三條橫過九龍的幹線公路。長度約為11.9公里。

6號幹線東端起點為全港目前唯一一個完全設於海上的幹線起點，全線通車後將可大幅度減輕5號幹線及7號幹線的交通擠塞情況，並改善九龍的塞車情況。此外，為6號幹線一部份的將軍澳－藍田隧道完成後成為將軍澳連接市區的第二條隧道，打破以往只有將軍澳隧道一條主幹道路對外的局面。6號幹線與2號幹線（東區海底隧道九龍出入口，不包括將軍澳方向往港島）、3號幹線（油麻地出入口）和5號幹線（啟德隧道九龍灣出入口）連接。

中九龍繞道2025年12月21日通車，一連兩日都發生司機在出口急切線的情況。（資料圖片／梁鵬威攝）

上半年向立法會提交附屬法例訂明網約車平台、車輛和司機的規管細節

網約車方面，陳美寶指是世界趨勢，當局去年已推出規管網約車服務的主體法律框架，並獲立法會高效審議。她指踏入2026年，運物局會馬不停蹄進行立法「兩步走」的第二步，在上半年向立法會提交附屬法例，訂明網約車平台、車輛和司機的規管細節，並敲定相關牌證要求，為市民提供更多安全、合法合規和多元化的點對點出行選擇。