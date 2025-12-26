中九龍繞道｜遲來的工程如期完成　六號幹線終於補缺

【01政策分析．運輸基建】一號、二號、三號幹線是分別途經紅隧、東隧、西隧的三條南北向幹線，四號、五號、七號是分別穿過中環及灣仔繞道、加士居道天橋、龍翔道呈祥道的三條東西向幹線，八號、九號、十號分別連接大嶼山、環迴新界、深圳灣。唯獨六號，幹線編號系統一直留下給它那位置，延宕至今中九龍繞道（油麻地段）終於通車，這條東西向的幹線才見輪廓。



從規劃到落地 六號幹線為何長年拖延？

中九龍繞道（油麻地段）2017年動工，2025年完成，就此而言並沒有延期，只不過其規劃卻要再往前數二十年。運輸局早於1998年已經指出，界限街、太子道、亞皆老街和加士居道天橋的行車量多半已達到飽和，需要一條在九龍中部的東西向幹線疏導交通。當局評估了超過30個方案，認為最理想的路線是在加士居道天橋以北興建一條雙程雙線隧道，西面接駁油麻地交匯處，中間穿過土瓜灣，東面與規劃中的九龍東南部發展區連接。

香港主要幹線簡圖。（運輸署）

當時推算如果不興建中九龍幹線，到了2011年車流將超出容量兩成，「整日很多地方都會出現交通擠塞情況」。運輸局預計中九龍幹線在2003年動工，2007年或之前完成，甚至提及如果情況許可，「會盡量提前建築工程時間」。

不過啟德機場搬遷後，東南九龍的發展計劃再三修訂，包括2001年將填海規模由161公頃減少至123公頃，新發展區的佔地面積由437公頃減少至403公頃。加上運輸局決定中九龍幹線改為不收費，取消設置收費廣場，因而重新研究走線。當時中九龍幹線已經由2007年年底前完成，改為在2007年年底動工，並於2011年年底完成。

紓緩擠塞目標說足廿年 工程預算飆升兩倍

到了2007年，中九龍幹線在當局的文件中，不論是預計完成年份、預算工程費用以至長度，都只得「規劃中」三個字。同年路政署開始「中九龍幹線通訊」，表示擬建一條三線雙程分隔主幹道連接西九龍及啟德東部，預期顧問研究工作於2009年完成。及至2009年，中九龍幹線的長度擬定為4.7公里，工程費用也預算了為130億元，但預期動工及完工時間再推遲至2012年及2016年，並且列明為「檢討中」。自此中斷足足三年的「中九龍幹線通訊」，亦要到2012年才再次更新，表示將展開第二期公眾諮詢。

12月22日是中九龍繞道油麻地段通車後首個工作日，早上8時，啟德出口一段路面暢順，車流不多。（梁鵬威攝）

由預期2007年完成延後至2011年、2016年，中九龍幹線的走線經過一再研究。全長4.7公里雙程三線行車、當中3.9公里為行車隧道的方案早已敲定為首選，保存油麻地警署、賽馬會分科診所、臨時搬遷郵政局和圖書館等安排亦充分考慮，但一切要等到2017年才正式成事。

運輸及房屋局當時指出，龍翔道、界限街、太子道西、亞皆老街、窩打老道、加士居道行車天橋及漆咸道北的容車量在繁忙時間已接近飽和，擠塞情況蔓延至周邊地區，推算如果不興建中九龍幹線，到了2026年車流將超出容量兩成。換言之近二十年過去，說法依然大同小異。

向立法會申請撥款時，工程費用預算已經上升至424億元。不變的是，預計在中九龍幹線通車後，由油麻地前往九龍灣的車程可以大幅減至五分鐘。加上九龍東及將軍澳的人口增加，當局預計中九龍幹線（又稱為「中九龍繞道（油麻地段）」）甫開通，在繁忙時間的使用率將已接近飽和。

遲來的基建先行 還欠一塊重要拼圖

即使不是跟九十年代，而只是與繞道動工的2017年相比，東西兩端的發展亦已經不可同日而語。這八年間西九文化區見證了戲曲中心、M+、香港故宮文化博物館一個個落成，啟德站和跑道區的私人屋苑、公屋和居屋陸續入伙，加上啟德體育園動輒吸引五萬人，莫不令到中九龍繞道更加重要。

運輸及物流局局長陳美寶（中）視察中九龍繞道首個工作天運作後指，繞道通車至今有約5萬車次使用，對九龍的其他主要幹道起了分流作用。（梁鵬威攝）

油麻地段通車當天，運輸及物流局局長陳美寶提到工程在疫情期間也沒有停止，「社會發展和經濟不能停下來，尤其是基建，交通運輸基建要做到基建先行」。然而回首中九龍繞道近三十年來的歷程，其一再延期對西九、九龍東以至是將軍澳的發展有沒有影響，恐怕不是沒有疑問。更何況即使中九龍繞道（油麻地段）已經通車，六號幹線仍然欠缺一塊重要拼圖——T2主幹路及茶果嶺隧道。

