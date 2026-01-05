保安涉以鐳射筆射兩狗　兩狗主上前理論被射　指被告稱在用驅狗器

中年保安在啟德體育園零售館外，涉以鐳射筆照射一隻唐狗的眼睛，兩名狗主向他對質時，保安亦涉用鐳射筆照向兩名狗主的臉，因而被控1項虐畜及2項普通襲擊罪。保安否認指控，案件今(5日)在觀塘裁判法院開審。狗主供稱，被告當日以鐳射筆的紅點，照向其唐狗的左眼，並稱他在使用合法「驅狗器」，該唐狗的左眼被射至變紅及流眼水，他們與被告理論時，被告稱這是「驅狗器」，之後亦有用鐳射筆照向他們的臉。



被告李敏立，58歲，保安員，被控1項殘酷對待動物及2項普通襲擊罪，指他於2025年1月14日，在啟德體育園啟德零售館外，作出不合理的行為，導致狗隻受不必要痛苦。，他另被控同日同地襲擊女子李灼敏和男子陳震豪。

被告李敏立否認虐畜及普通襲擊罪受審。（朱棨新攝）

被告涉一晚用鐳射筆射兩狗

承認事實指，當晚共發生兩次事件，在晚上10時45分至11時許發生。首宗事件涉及一隻唐狗，另一宗事件涉及一男一女狗主。警員事後在被告的車內搜出一支鐳射筆。

女狗主稱唐狗左眼變紅及流眼水

姓陳的女狗主供稱，當晚她帶其唐狗到啟德一帶散步，她為其狗噴水清理小便時，被告突行近，並從褲袋取出一件黑色物件，該物體發射紅點，並指向其唐狗的額頭。唐狗往後退，被告再追上前，用紅點照向唐狗的左眼。陳上前和被告理論，被告稱在使用合法「驅狗器」。回家後，陳發現唐狗的左眼變紅及流眼水，遂帶唐狗看獸醫，並且報警。

辯方指唐狗跑向被告並吠

陳在辯方盤問時，同意她當時未有為其狗綁上狗帶及佩戴口罩，但她有控制著其狗。辯方指，唐狗跑向被告並吠，被告才用「驅狗器」，起初被告只使用電筒功能，和發出白光，但無法制止唐狗，才使用鐳射功能並只射了該狗一下，陳不同意說法。

另一女狗主指被告曾稱用驅狗器

另一宗事件的事主李灼敏供稱，他當日與友人陳震豪帶著狗隻散步時，被告和其妻迎面行來，她指被告先用裝置發射紅光照射地面，繼而用紅光射向陳的柴犬。她和陳和被告理論，李問被告使用什麼物品，被告輕佻回應是：「驅狗器。」然後用紅光分照射李和陳震豪及他們的狗隻。李感到臉有少許炙熱，之後報警。

辯方盤問則指，該柴犬當時跑向被告和其妻，被告先開白光照射狗隻，惟狗隻沒停下，他才改用紅光照向柴犬，且只用了兩秒內時間，李否認說法。

辯方指被告責兩狗主未管理好狗隻

辯方續指，李等人和被告理論時，被告指責他們未有為狗隻綁上狗帶，又著他們管理好狗隻。期間被告沒有有使用該裝置的紅光射向李。李否認並指被告和他們理論時，曾稱使用「驅狗器」。

被告被指亦有用裝置射向兩狗主

陳震豪則指，他發現其柴犬頭部有紅點，被告則手持一枝物品。陳問被告發生何事，被告回應稱是「驅狗器」。陳和被告因此爭執，期間被告用鐳射筆發出的紅點，射向陳的臉兩、三秒，陳的眼部感到不適。被告繼而同李爭執，並用鐳射筆照向李和其狗隻。

案件編號：KTCC 1313/2025