拖鞋打死柴犬　狗主被捕稱狗隻好鬼曳打幾下　官稱嚴重維持囚半年

狗主用拖鞋打其飼養5個月的柴犬「建寧」，之後更向人訊息稱：「我打死咗」、「我用力過猛」等，被捕後亦向警方稱：「隻狗好鬼曳，咪打佢幾下囉。」他經審訊後被裁定虐畜罪成，被判囚半年。他不服定罪，又認為刑期過重提出上訴，惟上訴時又無提出理據。高院法官姚勳智今(17日)就上訴下判辭，指狗主施用力度足以打死柴犬，可見情節嚴重，判刑並無過重，即駁回上訴。



上訴人靳琮皓，被控於2023年1月17日，在葵涌廣場某室殘酷地打一隻柴犬，導致狗隻受到不必要的痛苦。

上訴人靳琮皓就其虐畜罪在高等法院提上訴，但被駁回維持判囚6個月。(黃浩謙攝)

被捕向警稱柴犬好鬼曳

控方案情指，靳用一對白色拖鞋，打死他飼養的5個月大柴犬「建寧」。他之後發訊息，向一名證人承認因用力過猛，將柴犬打死。靳被捕後亦作出招認，包括在會面紀錄稱；「我隻柴犬叫建寧，好鬼曳，所以有時咪會打佢幾下囉。」

曾稱因心情欠佳才自稱打死柴犬

靳稱因想獲取保釋，受警方引誘，才說出配合他們的話。他在原審時又稱，因為心情欠佳，所以在訊息自稱打死柴犬，以免該證人繼續煩他。

曾向證人稱得翻一隻

原審裁判官拒接納其說法，認為其說法不合情理，又指靳若想證人停止追問，可以不回覆，靳卻告知對方稱：「宜家得翻一隻。」原審裁判官認為靳以拖鞋打柴犬，令狗隻死亡，裁定他罪成，判囚6個月。

提上訴又未提理據

靳就定罪及判刑提出上訴，但未有提供任何上訴理據。姚官在判辭指，靳在訊息稱：「建寧死咗」，「我打死咗」，「我用力過猛」，亦在會面紀錄中承認：「我教狗，打咗佢兩三下啫。」警方又在靳的住所檢獲拖鞋，認為原審裁判官裁斷正確。

力度足以打死柴犬足見案情嚴重

法官又指，本案情節嚴重，上訴人打柴犬的力度，足以令狗隻死亡，判囚6個月恰當，並非過重。因此，法官駁回上訴。

案件編號：HCMA 230/2024