急症室加價後仍逼爆　威院最長等10.5小時　到廣華病人：早知唔睇

公立醫院收費改革本月起實施，急症室上周四（1日）起緊急、次緊急及非緊急的病人診金倍增至400元。寒冷天氣警告今日（5日）生效，醫院急症室輪候時間依舊長，晚上多間醫院需輪候接近甚至超過10小時。



有求診市民等了3個多小時，到晚上近9時仍未吃晚餐，但在她之前還有四、五個病人輪候，「早知道就唔睇，食止痛藥，嘥氣」。有市民認為，收費改革無助減少急症室病人數目，人口老化下，醫療需求自然會提升。亦有市民認為，醫管局擴大醫療費用減免機制，或反而令更多人到急症室求診。



瑪嘉烈醫院急症室1月5日晚上8時多有數十人求診。（林振華攝）

瑪嘉烈醫院急症室1月5日晚上8時多有數十人求診。（林振華攝）

瑪嘉烈醫院急症室1月5日晚上近10時有數十人求診，顯示屏資料顯示，最長輪候時間要10小時。（林振華攝）

廣華醫院次緊急及非緊急病人最長等10小時

寒冷天氣警告今日（5日）生效，加上長假期過後，多區的醫院都「逼爆」。醫管局網頁顯示，晚上9時15分，聯合醫院、瑪嘉烈醫院急症室的次緊急及非緊急病人，最長輪候時間要9小時，廣華醫院要10小時，輪候時間最長的威爾斯親王醫院更要10.5小時。

醫管局網頁顯示，晚上9時15分，聯合醫院、瑪嘉烈醫院急症室的次緊急及非緊急病人，最長輪候時間要9小時，廣華醫院要10小時，輪候時間最長的威爾斯親王醫院更要10.5小時。

醫管局網頁顯示，晚上9時15分，聯合醫院、瑪嘉烈醫院急症室的次緊急及非緊急病人，最長輪候時間要9小時，廣華醫院要10小時，輪候時間最長的威爾斯親王醫院更要10.5小時。

到廣華女病人：醫生建議下轉到急症室 等3小時仍未吃晚餐

在廣華醫院，晚上8時半有近60人在急症室輪候。有不願具名的女病人表示，本身今日到門診，但在醫生建議下轉到急症室，等了三個多小時，仍未吃晚餐，但在她之前還有四、五個病人輪候，「早知道就唔睇，食止痛藥，嘥氣。」

在廣華醫院，1月5日晚上8時半有近60人在急症室輪候。（左朗星攝）

在廣華醫院，1月5日晚上8時半有近60人在急症室輪候。（左朗星攝）

在廣華醫院，1月5日晚上8時半有近60人在急症室輪候。顯示屏資料顯示，最長輪候時間要九小時。（左朗星攝）

合資格減免收費人數大增至140萬 有病人憂反而更多人濫用

隨着收費改革實施，醫管局亦擴大醫療費用減免機制，合資格市民數目由改革前的30萬大增至140萬，當局指暫時共接獲超過5萬宗申請。求診的黎先生擔心會反而令濫用急症室的人增加，令輪候時間變長，「開頭諗住有需要嘅人先去（公立醫院）咋嘛，而家都唔係，都放寬晒咯。」

按減免機制，領取長者生活津貼的75歲以上長者可獲全額減免。李先生指，人口老化嚴重，意味合資格的長者未來只會越來越多，認為不論加價到多少，都只能降低較年輕人士的求診需求，長遠仍要應付人口老化的問題，「老人家無嘢做，等四、五個鐘都會等；就算加到一千蚊，而老人家唔洗錢，佢哋都係會嚟」。