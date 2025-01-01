急症室加價｜全港6病人「擲界」求醫酌情處理　醫管局稱大致順暢

公營醫療服務今日元旦（1月1日）起實施新收費，公立醫院急症室穩定、次緊急及非緊急病人（即第三至五類病人）收費由180元增至400元；危殆及危急病人（即第一及二類病人）則獲豁免收費。



凌晨零時，廣華醫院急症室有病人「擲界」到急症室登記求診，獲院方酌情處理，只需繳付180元。該病人表示，求診前沒特別考慮收費，「諗住400元就400元，睇醫生就要畀錢」。



醫管局行政總裁李夏茵表示，凌晨時分全港公立醫院急症室有6位市民，在凌晨0時後求醫，院方酌情處理「擲界」病人，可支付舊費用。她說醫管局已啟動重大事故控制中心，監察急症室運作情況，暫時未見人龍，情況大致順𣈱。



醫管局行政總裁李夏茵（前右）、主席范鴻齡（後左）等在廣華醫院急症室巡視急症室收費調整首一刻情況。（任葆穎攝）

醫管局范鴻齡、李夏茵等到廣華醫院急症室巡視

臨近實施新收費，廣華醫院急症室大堂有廣播提醒病人在凌晨起以新收費應診。醫管局主席范鴻齡、行政總裁李夏茵、廣華醫院急症室部門主管陳東寧巡視急症室情況。

踏入元旦凌晨0時，有職員舉起收費調整的指示牌「截龍」。一名姓林女病人到急症室登記，並獲職員派發籌號，院方酌情處理，只向她收取舊費用180元。

林小姐今日元旦（1月1日）凌晨0時後到廣華醫院求醫。有職員向病人派發籌號，取籌人士可獲院方酌情處理。（任葆穎攝）

「擲界」求醫病人：諗住400元就400元 睇醫生就要畀錢

林女士因細菌感染到急症室就診，她透露早上已服用抗生素，但情況沒有改善，擔心惡化，故到公立醫院求診。她說沒特別考慮收費，「諗住400元就400元，睇醫生就要畀錢」，她指登記時大致順利。

對於新收費，她認為「加價加咗好多」，對基層市民構成負擔；但對她而言，有需要便要看醫生，又說若是上午時分有更多診所開放，她會選擇看私家醫生。

林小姐今日元旦（1月1日）凌晨0時後到廣華醫院求醫，屬「擲界」，獲院方酌情處理，只需繳付180元。（任葆穎攝）

李夏茵：急症室未見人龍 調配逾千人擔任服務大使向病講解收費

李夏茵見記者時表示，今日全港公立醫院急症室有6位市民「擲界」登記，均獲醫院酌情處理，可支付舊費用。她表,示，醫管局啟動重大事故控制中心，監察急症室運作情況，未見人龍，情況大致順暢。

她又指，局方目前收到3.5萬宗醫療費用減免申請，數字是預計之內，正陸續接受市民申請。對於部份病人不清楚新收費或醫療費用減免的內容，李形容「溝通永遠不能少、不能停」，並強調會多方面講解及溝通。

根據廣華醫院急症室資料，在元旦0時15分，次緊急及非緊急病人須輪候2.5小時，並可在6小時內就診；緊急病人須輪候39分鐘，並可在71分鐘內就診。（任葆穎攝）

她說局方早前已設立專隊，調配人手處理。未來兩星期亦會調配逾千人擔任服務大使，在急症室向市民講解新收費。她形容醫管局已經「準備好」，希望改革能夠順𣈱進行。

至於新收費有否縮短輪候時間，她說目前未有相關數字，但強調價格調整後局方會仔細地監察所有數字，並檢視成效。她說，希望透過今次改革的有加有減機制，令資源更「到位」，並投放在有需要的病人身上。