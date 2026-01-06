屋苑大維修圍標｜智庫：香港「制度性失效」遜印菲　倡刑事化圍標

大埔宏福苑五級大火，揭示本港樓宇大維修潛在圍標問題。民思政策研究所今日（6日）公布有關打擊圍標的研究報告，指出香港目前應對圍標的防控體系，已陷入制度性失效，監管有效程度在東南亞落後於日本、新加坡，以至印尼、菲律賓等，建議當局設立人工智慧風險預警系統、設立專責政府單位，提供招標程序協助等。



民思政策研究所所長、行會成員湯家驊指現時《競爭條例》僅適用於民事責任，《防賄條例》範圍亦過窄，法團的角色存在灰色地帶，建議修例將有關圍標行為刑事化。



民思政策研究所公布最新有關打擊圍標的研究報告。（林遠航攝）

民思政策研究所公布最新有關打擊圍標的研究報告，研究總監潘學智指現時強制驗樓計劃下，樓宇維修個案嚴重積壓，估計市場需要10年才可消化樓宇大維修的需求。他又提到圍標造成工程費用溢價高達五成，部份承建商更會預先將圍標罰款費用納入工程費用當中，估計每年造成本港400億至2,500億元經濟損失。

報告又比較香港與其他地區的圍標防控體系，發現與全球先進經濟體存在嚴峻差異。潘學智舉例指新加坡有「寬恕政策」，100%免罰圍標的首名舉報者，並設立部門進行主動市場監察，訂立三年營業額10%的最高罰款；日本、韓國、馬來西亞、印尼、菲律賓等地，則已將圍標刑事化，部份已設立電子採購系統，減少人為干預。

民思政策研究所研究總監潘學智指，圍標行為估計每年造成本港400億至2,500億元經濟損失。（林遠航攝）

報告為上述地區的防範風險能力分了三級，指出香港正面臨系統性危機，危機深度甚至已經超越最低的第三級，即印尼、菲律賓，需單獨分類，潘學智形容結果令人痛心。

本身是資深大律師的湯家驊指，現行法例監管範圍過窄，《競爭條例》雖禁止圍標，但僅屬民事，無法追究刑事責任；《防止賄賂條例》第六條僅規管賄賂他人撤標之行為，且只適用於公營機構投標，又提到條例第九條中「代理人」的定義只限受僱或代表他人人士，惟法團不是屋苑代表，而是屋苑本身，存在灰色地帶。他建議政府修例，令條例適用範圍擴大至私人工程及涵蓋所有圍標行為，同時明確法團的「代理人」角色。

民思政策研究所所長、行會成員湯家驊指，現時《競爭條例》僅適用於民事責任，《防賄條例》範圍亦過窄，建議修例將有關違圍標的行為刑事化。（林遠航攝）

早前發展局局長甯漢豪曾表示，會探討日後交由政府或獨立法定機構進行樓宇維修工程招標。湯家驊認為，本港奉行資本主義制度，政府盡量不介入私人市場行為是基本原則，又認為若每一宗招標都要政府派人監督，會造成龐大的開支，未必符合政府有效運用公帑的財政原則。

報告亦提出另外五項建議，包括設立專責政府單位，為法團提供招標程序協助等服務；建立區塊鏈招標平台，確保招標過程及數據不可竄改、全程透明；開發人工智能圍標風險預警系統；鼓勵居民參與監督，培訓社區志願者成為公民審計員等。