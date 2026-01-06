中年漢涉姦已婚婦16歲女　事主母床上見安全套包裝　追問女兒揭發

中年漢與已婚婦發展親密關係，在女方丈夫臥病在床時已不時在其住所留宿，至女方丈夫去世後，在其住所居住，並涉強姦已婚婦的16歲女兒，惟他把避孕套包裝留在床上，追問女兒後揭發事件。中年漢否認強姦，案件今(6日)在高等法院開審。女事主X供稱，被告趁無人在家時入她房，並摸她下體，她初時未有太大反應，後來她聽到被告翻抽屜及拆東西的聲音，之後被告再回來摸她，不久後覺有比手指更大更硬物體進入其體內。



被告C.Z.G.（現年57歲，街市管理員）被控於2023年5月8日在上水祥龍圍邨某單位強姦當時16歲的女童X。

被告CZG在高等法院否認強姦罪受審。(黃浩謙攝)

X父在生時被告已在單位留宿

控方開案陳詞指，事主X與母親Y、胞姐及父親同住上水祥龍圍邨，X父患有腎衰竭，須長期臥床。2017年起，X母與被告已有親密關係，被告有時會到X家，並與X等人同房過夜。X父去世後，被告在X家中長住。

強姦期間曾接聽X母電話

案發當日，X的胞姐離開住所，X在床上玩手機。不久後被告入X房並關門，並從後撫摸X的身體及私處，並脫去X的褲子把她強姦。X曾嘗試推開被告，但不成功。期間被告曾停下接聽X母的電話，之後繼續其行為。

X母發現避孕套包裝揭發事件

X未有把事件告知他人。同日晚上，X母在床上發現避孕套的包裝，遂質問被告，X母不相信其解釋。翌日向兩女查問，揭發X被強姦一事。

X指被告是其母是好友

控方傳召X出庭作供指，她稱2015年起搬入涉事單位，與父母及胞姐同住，其父於2023年離世。被告是其母的好友，X稱之被告為叔叔，自2017年起，被告會在她家留宿。其父過身後，被告幾乎全天留在他們家中。被告會在她們的房間「打地鋪」。

遭被告摸未作很大反應

案發當日，X放假，睡醒後開始玩手機，胞姐之後外出，被告便入房躺在她的身旁，伸手入其睡裙及內褲裏摸及「撩」她下體，持續1至2分鐘。X感到不適，但沒有很大反應，亦未表示反對。

曾聽到拆開包裝的聲音

未幾，被告停止手上的行為，X聽到他翻找抽屜及拆開包裝的聲音，但未有留意被告在找甚麼。被告其後繼續摸她，再把當時側躺的X放平說，並「擘開」她雙腳及脫去其內褲。

感覺到比手指更粗更硬的物體

X憶述，被告開始時用手指「撩」她，惟他「越伸越入」。她感到痛楚，覺得在其體內已非手指，而是被告的下體。X形容覺得體內的是比手指更粗更硬的物體。她意識到被告不止想摸他，而是想與她有性行為，因為不想被告繼續侵犯她，遂嘗試把他推開，但未有成功。

案件編號：HCCC268/2024