紮鐵工人涉姦長女　被告返鄉與女友同房　期間在女兒房施暴

紮鐵工人涉在中港地先後強姦其長女，她當時只有12至13歲，他否認指控，案件今（4日）在高等法院開審。控方開案陳詞指，被告在港的家疑在酒醉下一夜兩次強行與女兒性交，當時被告的父母在同房另一床睡覺，被告完事後在女兒耳邊說：「唔好話畀人聽。」翌日並帶長兒及幼女往坐昂平360。另一次事件發生在內地，被告帶兩名女兒返鄉，被告原與女友同房，兩名女兒則睡另一房，被告涉在幼女不在時在女兒房強姦長女。事件揭發後，長女憶述事件時稱，內地被姦時已欲哭無淚，因為發生過太多次，已沒有感覺。



被告LJN，47歲，紮鐵工人，否認兩項強姦罪，指他於2023年8月某日在油塘高超道油塘邨某單位，和2024年6月30日在廣東省惠州市某單位強姦女童X。X當時12至13歲。

被告LIN否認兩項強姦罪，在高等法院受審。(黃浩謙攝)

被告在港與女兒X同床

控方開案陳詞指，X在內地出生。2023年7月來港定居，和被告、祖父母等人同住。X和被告及祖父母同房，被告和X同睡一張床，祖父母則睡另一張床。

被告酒醉下一夜兩姦親女X

首次事件發生時，X就讀中一前，她晚上9時入睡，同房的祖父母則已熟睡。喝醉的被告約10時半入房，在床上隔著X的上衣摸她的胸。被告繼而伸手入X的衣服內，又脫去兩人的褲子，然後把X強姦。X稱感痛但未沒有作聲，嘗試推開被告亦不果。被告之後離開房間往廁所。他返回房間後，再脫去兩人的褲子再與X性交。

被告完事後在X耳邊說：「唔好話畀人聽。」又稱會帶X和胞妹外出玩耍。翌日，被告帶X和其胞妹Z到東涌搭攬車。

被告原與女友睡一房

第二項控罪的事件發於內地，被告帶X返鄉，當時X和妹妹同住一房，被告和女友則住另一房。X因情緒低落而哭泣，其妹叫被告到房間安撫X，在妹妹離開房間期間，被告在房內強姦X。X稱她當時欲哭無淚，認為：「都做咗咁多次，無感覺。」

怕遭祖母責罵未講述事件

X因擔心事件曝光令被告入獄，家庭失去經濟支柱，會遭祖母責罵，因此未有向其他人講述事件。X其後向一名同學透露事件，該同學再轉告學校社工，事件報警，被告因此被捕。

X在錄影會面透露其他事件

控方庭上指，X在錄影會面中講述有其他相類事件。控方強調，未有就該些事件作出檢控，而這些事件用以證明被告和X的關係等，但不可因此證明被告干犯涉案兩項控罪。

案件編號：HCCC107/2025