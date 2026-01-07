結業潮｜台灣第一拌麵「老媽拌麵」全線結業　香港站舖位已被承租

餐飲市道持續寒冬，近年陸續有過江龍撤出香港。有「台灣第一拌麵」之稱的「老媽拌麵」，北角匯和奧海城分店已不存在於兩個商場網頁，而中環香港站分店舖位已交吉，由瑞幸咖啡承租。官方社交平台已停止更新、出現「404」找不到網頁，故料已撤出香港市場。



台灣第一拌麵「老媽拌麵」在港高峰時開6分店。

老媽拌麵於2019年進駐香港市場，曾在旺角、屯門、荃灣等地開設分店，高峰期一度擁有6間分店。（老媽拌麵Facebook）

據餐飲平台OpenRice，「老媽拌麵」位於北角匯、奧海城及香港站的3間分均已標註為「裝修中」，並對外宣稱正「優化工程進行中」。至於在旺角的門市則已結業。（OpenRice圖片）

老媽拌麵最近被發現香港分店全線停業，官方社交平台已停止更新、出現「404」找不到網頁。（老媽拌麵官網）

「台灣第一拌麵」的台式餐飲品牌「老媽拌麵」香港官方平台亦長時間未有更新。據餐飲平台OpenRice，老媽拌麵位於北角匯、奧海城及香港站的3間分均已標註為「裝修中」，並對外宣稱正「優化工程進行中」。至於在旺角的門市則已結業。

老媽拌麵香港站分店舖位已交吉，由瑞幸咖啡租用。（洪戩昊攝）

香港站分店舖位已交吉 由瑞幸咖啡承租

有市民實地查探並向商場職員查詢後得知，北角匯及奧海城分店已正式結業。兩個商場網頁，也不再有「老媽拌麵」。

香港站分店則處於「暫停營業」狀態，不過今日所見，舖位已交吉，並由瑞幸咖啡承租。

社交平台去年11月轉黑白封面後再無更新

老媽拌麵自去年年底後社交平台再無更新，最新帖文是上11月更新了一幅黑白的宣傳封面，而官方網站及聯絡電話亦已無法使用。

老媽拌麵官方社交平台去年1月11月更新了一幅黑白宣傳封面後，未有再更新。（老媽拌麵Facebook）

老媽拌麵2019年打入香港 全盛期設6間分店

老媽拌麵2013年在台灣創立，以日曬手工麵條及無添加打響名堂，迅速成為台灣知名拌麵品牌之一。2019年進駐香港市場，曾在旺角、屯門、荃灣等地開設分店，高峰期一度擁有6間分店，主打台式家常風味及健康概念，吸引不少本地食客支持。

本地零售多個渠道仍有售

儘管香港分店門市暫停營業，但其包裝拌麵產品仍可於本港多個零售平台如惠康、百佳及HKTVmall購買。台灣網站版的老媽拌麵也正常運作，熟客仔仍可透過即食產品，在家中回憶台式風味。