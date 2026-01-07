建造業議會統購5萬張棚網　首批月中抵港　業界指$170張約貴一倍

大埔宏福苑大火後，港府要求所有維修地盤拆除棚網，並公布推出檢驗「三重機制」確保棚網質素。在短暫過渡期內，政府邀建造業議會協助，為已下架棚網的工程項目，提供集體採購和檢測服務。建造業議會周三（7日）與業界開會後透露，最快本月中起分批有棚網供應，但成本有所上升。有業界稱表示，價格貴約一倍。



發展局於12月3日宣佈，所有維修樓宇，如有棚網，須在3日内拆除。（梁鵬威攝）

建造業議會周三下午與多名業界代表開會，簡介最新的訂貨情況。據指已從廣東省兩個供應商提交訂單，總採購5萬張棚網，數量料可覆蓋受「下架令」影響的420樓宇。首批1.2萬張網最快本月15日起送抵，一張連兩次檢測費要約170元。議會將分批供應予承建商，其中即將完工、需求較迫切的優先。

建造業議會執行總監鄭定寕表示，雖然價格貴了一些，但棚網經多重測試，「這是確保人命、財產安全，我認為不應與價錢，有任何相提並論的地方」。他又認為，相對一個項目的工程費用，棚網的支出微不足道。鄭定寕稱，目標在一個月內，將5萬張棚網分批送到香港。

有工會表示，以往棚網售價每張介乎75元至100元不等，建造業議會現時每張170元，貴了約一倍。不少承建商都反映擔心成本上升，但工會有信心在供應增加後，成本便會降低，目前最關心是讓工人盡快復工。