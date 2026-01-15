社會企業研究院｜鳴謝各界支持逾十載

「社會企業研究院」自2014年成立以來得到各界支持，以「凝聚市場力量．締造社會關愛」為宗旨，致力建立政商學民「人才庫」，從而提升參與機構及院士的社會影響力，包括但不限於前奧運金牌得主江旻憓議員、蘭桂坊之父盛智文博士及邱達根議員等，倡導可持續發展，有口皆碑。



HPV疫苗之父、諾獎得主哈拉爾德·楚爾·豪森教授（Harald zur Hausen）親臨主禮首屆社會企業研究院「社會關愛約章計劃」

如何體現「凝聚市場力量．締造社會關愛」宗旨?

深耕十一年，該院先後推出「社會關愛企業計劃」及「院士資格評選計劃」，並每年舉辦「ESG領袖峰會」，成功匯聚人才，服務社會。至今，該院院士網絡已涵蓋多個領域逾300位精英，包括諾貝爾獎得獎人、聯合國顧問、各地大學校長，東南亞社企倡導者。 社會企業研究院總幹事廖珮而（Bonnie Liao）指出：「我們樂見所選拔的院士在此平台互動交流，共同成長，甚至晉升至不同領域，服務社會。」

社會企業研究院新舊院士參與「2025年社會關愛約章承諾儀式」，堅立院士精神

院士們如何群策群力，成就彼此？

社會企業研究院剛於2025年12月成功舉行「ESG領袖峰會暨2024/25年度榮譽及獎項頒授典禮」，3位傑出人士獲邀成為「榮譽院士」，包括香港引領教育創新的大學校長，內地數字經濟領軍人物及香港公共衛生管理專家。廖珮而表示：「恭賀新晉院士，衷心感謝各位理事會成員及歷屆院士一路上的信任和鼓勵，令團隊有決心做得更好。本屆活動得以圓滿完成，亦要鳴謝由院士們組成的活動籌委會及10多位評審委員，亳不吝嗇他們的時間並利用其社會影響力，義務地服務本院社群，積極提供院務意見，增強此平台對社會的裨益。」

社會企業研究院制訂「社會關愛約章架構」，繪畫社會關愛願景及領導責任

如何選拔各級院士?

社會企業研究院歷屆榮譽院士均為國際知名學者與專家；惟此級別在遴選時並不接受公開申請，須經該院邀請。而要成為社會企業研究院院士，須經獨立評審進行嚴格的評核；有評審委員分享：「今年就曾有不合格者被拒絕申請，絕非申請即可。」本屆獲頒院士資格的各界領袖，包括各產業先驅、傑出企業家、學界領導者等，均對推動社會關愛有卓越貢獻。

社會企業研究院主辦的「國際社會企業領袖峰會」

感謝各界參與支持及贊助

為凝聚更多有共同理念的傑出人士，該院會考慮一系列因素，包括社會及國際影響力、跨界別貢獻，每年均撥出贊助額度，特邀世界知名學者及領袖，分享其真知灼見與行業經驗，令其他院士獲益。廖珮而表示：「感謝每一位支持我們的院士、贊助者及機構，令我們可盡綿力並善用資源，舉辦活動，邀請世界級的學者及具影響力的領袖參與我們，帶動更多資源及正能量給香港。」

本年峰會如歷屆一樣，邀請具國際代表性的講者分享，以良心科技（Tech for Good）為主題，由發起「科技向善」的騰訊北京代表，到中國價格協會數據價格專業委員會會長，都令出席者獲益良多。

社會企業研究院舉辦「2025年ESG領袖峰會」，內地香港各界精英匯聚一堂，探討良心科技

如何利用本院的研究角色？

廖珮而指出：「本院曾就可持續發展議題向特區政府提交多份研究報告，促進更有效的政策設計和實踐。此外，本院定期舉辦國際峰會、季度主題研討會及跨地域工作坊等，聚集來自不同領域的專家，以研究全球與區域可持續性發展。是次峰會亦得近30間支持機構協助宣傳，成績有目共睹。」

深耕逾十載，縱使經歷逆境，社會企業研究院依然秉承初心，冀能為社會點起一點關愛的暖光。

社會企業研究院成功舉辦「ESG領袖峰會暨2024/25年度榮譽院士及獎項頒授典禮」

