國泰航機上偷拍空姐　日男稱拍風景時恰巧拍到　認罪囚4周罰1萬

日本籍IT經理乘國泰航班由大阪往香港時，涉在機上偷拍2名空姐，並拍到其中1人的裙底照，他今（7日）在西九龍裁判法院認罪。辯方求情指被告拍攝風景時，恰巧地拍到事主的敏感部位，形容被告是機會主義者，他被捕後已被還押4星期。裁判官蘇文隆判刑時指，案例指出初犯需要判監數周，判被告入獄4周及罰款1萬元。



被告ONISHI Ryu, 大西龍（46歲，IT經理）被控1項非法拍攝或觀察私密部位罪，被控於2025年11月24日，在一架正在航行但並非在香港境內或上空航行的香港控制的飛機（即從日本大阪飛往香港國際機場的一班國泰航空航班）上，操作手提電話偷拍X的私密部位。

被告ONISHI Ryu, 大西龍在西九龍法院認偷拍囚4星期。（資料圖片 / 梁碧玲攝）

兩名事主分別為韓國及台灣空姐

案情指，被告在去年11月24日乘坐涉事航班，37歲韓國空姐X及26歲台灣空姐W當值。

被告拍攝窗外景象後把手機放手臂

事發在晚上7時許，即航班由大阪起飛約兩小時後，被告用手機拍攝窗外的景象，其後把手機放在手臂上。坐被告後座的男乘客發現，被告手機的畫面顯示其坐在被告前方的X和W的下半身，維時5分鐘。男乘客其後示意空姐留意被告，被告隨即刪除照片。

被告手內發現空姐裙底照

X和W要求查看被告手機，果然發現5至6張拍攝到她們全身，裙子和雙腿的照片，遂報警處理。警方在被告手機的「最近刪除」相簿中發現相關照片，包括一張拍到其中一名空姐的放大裙底照，被告在警誡下保持緘默。

被捕後稱事主X是名美女

被告其後於錄影會面中承認犯案，他在飛機降落機場時拍攝窗外風景，他留意到有2名空姐坐他對面，遂拍攝兩人。被告稱裙底照屬於X，並形容對方張開雙腿，是名美女。

辯方形容被告是機會主義者

辯方求情指，被告當時正前往印度工作，他是個機會主義者，拍攝風景時恰巧拍到事主的敏感部位，沒使用特別的方式。被告沒有案底，他被捕後配合警方調查，並早前一度還押4周，望法庭判處短期監禁讓他早日回家。

案件編號：WKCC 5396/2025