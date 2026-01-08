美心西餅去年縮減10舖營業額反升　快餐業務兩招迎戰北上及兩餸飯

本港餐飲業近年面對嚴峻的考驗，剛剛踏入2026年，有連鎖餐飲集團今日（8日）率先出招搶奪市場。美心集團透露，去年為調整分店網絡及營運模式，西餅業務全線縮減10間店，不過每間店的營業額卻按年錄得升幅，另有鑑於市民對現場烘焙有需求，今年將選址新落成的屋邨擴張，並繼去年推出Chiikawa曲奇餅後，繼續與國際知名IP跨界合作，例如今年首季將再推Chiikawa產品，以不斷吸引顧客光顧。



快餐業務方面，美心集團為了應對市場的改變，今年繼續推出超值餐單，並通過外賣平台爭奪年輕人市場。農曆新年將至，美心集團特別推出性價比高的盆菜吸客，市務主管說︰「明顯地見性價比吸引啲，市民就多啲反應。」



美心集團2026年1月8日舉行新年食品試食會，介紹多款新推出的賀年食品及精選優惠。（歐陽德浩攝）

近年本港餐飲業面對眾多挑戰，包括港人北上及消費降級等，結業潮一直未能遏止，其中港人熟知的品牌包括大班西餅已捱不住倒閉，聖安娜餅屋則「踩過界」轉型賣兩餸飯。

美心西餅去年調整經營模式縮舖10間

美心集團西餅及其附屬品牌業務總監戴雪美表示，去年為調整分店網絡及營運模式，確實縮減10間分店，但美心集團仍然確保每區最少開有一間店，目前美心西餅規模達135間、東海堂則有60間，即全線共195間。

美心集團西餅及其附屬品牌業務總監戴雪美。（歐陽德浩攝）

每間店營業額按年錄得升幅 今年研選址新屋邨擴張

戴雪美透露，美心集團調整分店網絡後，每間店的營業額按年錄得升幅，形容為「鼓舞的增長」，有鑑於現場烘焙具有一定需求，今年將物色合適的舖位擴張，選址包括新落成的屋邨或住宅區。

對於競爭對手轉賣兩餸飯，戴雪美不評論個別例子，強調美心集團的宗旨為堅守本業及追求創新，例如去年初推出的杜拜朱古力蛋糕大受歡迎，並與國際知名IP跨界合作推出產品，包括海外的迪士尼及Sanrio、本地的李錦記及港鐵等，以源源不絕向顧客提供新鮮感。

啱啱過咗《優獸大都會》，佢哋出咗套電影好成功，我哋個蛋糕都賣得非常之好！ 美心集團西餅及其附屬品牌業務總監戴雪美

美心西餅及其附屬品牌每年與受歡迎的IP跨界合作推出產品。（歐陽德浩攝）

去年Chiikawa曲奇搶購一空 預告首季再推產品

戴雪美更特別提到，去年與日本的Chiikawa（吉伊卡哇）合作推出曲奇餅，大受市民歡迎，推出後立即被搶購一空，她預告今年首季將繼續推出Chiikawa產品。

不過部份港人北上消費後會順道購買內地糕餅回港，會否影響北區分店的生意？戴雪美則指，暫時沒有發現特定地區整體錄得跌幅，她認為業界的競爭雖然激烈，但港人對糕餅的需求同樣龐大。

蛋糕麵包食用期好短，就算買返嚟食可能都係食到一兩日，但我哋日日陪住你成長，所以睇唔到內地或者其他地方蠶食咗我哋銷售。 美心集團西餅及其附屬品牌業務總監戴雪美

美心集團快餐及機構餐務市務主管梁美寶。（歐陽德浩攝）

美心快餐業務兩招搶市場︰推超值餐單、駐外賣平台

談及港人北上消費及兩餸飯的興起，美心集團快餐及機構餐務市務主管梁美寶表示，為了應對市場的改變，已推出超值餐單及贈送禮品等方式，期望能以高性價比吸引顧客，同時通過外賣平台爭奪年輕人市場。「明顯地見性價比吸引啲，市民就多啲反應。」

梁美寶以賀年食品為例，今年便全新推出夏威夷雜錦海鮮盆菜（4人用），改用創新的食材及配方，現時折實價售438元，相對於選用鮑魚及海參的傳統盆菜，便宜約100元或以上。

夏威夷雜錦海鮮盆菜（4人用）折實價售438元。（歐陽德浩攝）

大埔宏福苑五級火影響市民慶祝聖誕意欲

此外，去年11月底發生大埔宏福苑五級火災，梁美寶觀察到部份人或延後派對的舉行時間，因此分店營業額受到影響，但她強調跌幅並不誇張。

美心集團今日（8日）舉行新年食品試食會，介紹多款新推出的賀年食品及精選優惠。其中1月24日至28日將推出298元指定套裝，內有瑤柱蘿蔔糕／芋頭糕組合配送一樽雞油辣椒油，折合約68折，在美心西餅、快餐店、美心中菜及指定惠康超市發售。

▼美心集團2026年新年食品一覽▼

