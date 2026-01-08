急症室加價｜首周3萬名求診者分流為需繳交$400　257人申退款離開

急症室加價等公營醫療收費改革元旦（1月1日）凌晨生效，醫院管理局今晚（8日）公布，首周（1月1日至8日）共有32,147名病人前往醫管局轄下18間急症室就診。其中1,807人的分流類別為危殆及危急，即無需付費；其餘14,077人列緊急，16,263人列非緊急求診者，各需支付400元費用，比之前多逾一倍；當中有257名病人最終不等候診治而申請退款，佔需付款求診人數不足1%。



醫管局表示，首周急症室的平均求診人次為每日4,592人，比去年全年平均每日5,210人，減少12%，主要減少是分類為次緊急及非緊急病人，日減達500人。不過帳面上，新機制下醫管局仍多收626萬元，即多約1.1倍。



1807人分流為危殆及危急 毋須付費

新制度下，到急症室求診者中，分流為第一類危殆及第二類危急的病人，由以往需付180元，改為免費；分流為第三至五類的緊急、次緊急及非緊急病人，費用則由180元加至400元。

醫院管理局公布，公營醫療收費改革實施一星期以來，公立醫院急症室運作暢順，整體求診人次有所減少，令急症室做到集中資源救急扶危，所有危殆和危急病人均可得到及時的治療。

醫管局帳面收入倍增至近1205萬元

30,340名緊急、次緊急或非緊急病人，在新機制下合共需付12,136,000元，比舊制全部五類病人需付180元時，醫院管理局多收6,349,540元，即多1.1倍（按舊制收5,786,460元）。此項計算未計獲准豁免收費人數。

首周有257名急症室病人申請退款，在扣除50元手續費後，各獲退回350元，即合走89,950元。醫管局期內急症室總收入降至12,046,050元，仍比舊制多6,259,590元。

在廣華醫院，1月5日晚上8時半有近60人在急症室輪候。（左朗星攝）

新制首周每日平均求診人次跌12% 緊急及非緊急病人日減500人

醫管局指2025年全年，轄下急症室的平均求診人次為每日5,210人，平均每日有228名危殆及危急病人（4.4%）、2,156名緊急病人（41.4%）、2,826名次緊急及非緊急病人（54.2%）。而在新制實施首周，急症室的平均求診人次為每日4,592人，平均每日有258名危殆及危急病人（5.6%）、2,011名緊急病人（43.8%）、2,323名次緊急及非緊急病人（50.6%）。

換言之，新制首周每日平均求診人次，比去年減少12%；當中危殆及危急病人人數及比率都上升，而緊急病人人數稍減約40人，主要減少是次緊急及非緊急病人，大減500人，比率降3.6個百分點。

發言人重申，急症室的定位在於服務危殆、危急及緊急病人，病情較輕或患上偶發性疾病，例如普通傷風感冒，相關人士應該盡量前往家庭醫學診所、私家醫生或私家醫院24小時門診就診，讓急症室可以集中資源治療有緊急醫療需要的病人。

醫管局：次緊急及非緊急病人數量有所減少 改革已產生初步成效

發言人表示，在過去一星期，從急症室的就診人數及各分流類別病人的比例可以觀察到，公營醫療收費改革對急症室服務已產生初步成效，不但次緊急及非緊急病人的數量及所佔百分比有所減少，所有危殆病人在送抵危症室後，均可以即時由醫護人員搶救治療。

發言人指，絕大部分危急病人，亦可於抵達急症室的15分鐘內獲得治療。至於緊急病人在30分鐘內接受治療的比率，亦由去年的82.7%增加至88.8%，緊急病人的平均等候時間亦由22分鐘縮短至19分鐘。

發言人又稱，由於部分急症室在個別時段需要處理大量需要搶救的病人，所以有少數次緊急或非緊急病人需要等候較長時間，但大部分次緊急或非緊急病人均可以在數小時內完成治療出院。至於經急症室治療後需要入院的病人，全部可以在四小時內獲安排入院留醫，沒有病人需要長時間滯留在急症室等候入院。