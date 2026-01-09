教育及職業博覽1.22起舉行四日　860間機構提供升學及就業資訊

貿易發展局主辦的教育及職業博覽1月22日起一連四日在會展舉行，免費入場。今屆博覽「教育」及「職業」 兩大專區雲集 23 個國家及地區、超過 860 家機構，包括政府決策局/部門、專上院校及升學中心等提供升學及就業資訊。另外，提供「CV 診所」服務，新增免費個人色彩分析及 16 型人格測試、一對一培訓生及職業諮詢，以及能力傾向測試攻略站，協助求職者了解個人特質及清晰規劃職業路向。



圖為2025年1月16日，教育局局長蔡若蓮（右）於「教育及職業博覽2025」參觀教育局介紹局方不同專業職系的攤位。（政府新聞處圖片）

今屆博覽的教育專區劃分為「本地教育」、「非本地升學」、「終身學習」及「青年廣場」四大展區。 當中「本地教育」展區匯聚多間大專院校及職業專才教育機構，其中由職業訓練局工程學系自主研發， 並於去年在澳洲舉行的「世界太陽能車挑戰賽」中取得冠軍的 SOPHIE 8x 模型將於博覽展出，讓參觀者親身體驗課程如何培育創新科技人才，同時展現香港年輕一代在創科領域的潛力。

香港建造學院亦展示最新科技與創新成果，包括一系列沉浸式教育體驗，例如「AI 模擬天秤」，參觀人士只需透過 AI 科技，即可仿如置身工地現場，親身感受建造環境，從而更深入了解創新建造科技，並建立嶄新而正 面的行業觀感。此外，多所院校亦推出應用型新課程，包括機械人及自動化工程等，配合全球具增長潛力的創科行業和專業服務專才的需求，加強與職場銜接。

圖為2025年1月16日，公務員事務局一連四日在「教育及職業博覽2025」設置展區。公務員事務局局長楊何蓓茵（左二）及公務員事務局常任秘書長梁卓文（左三）在海事處的攤位觀看全功能船舶模擬器的示範。（政府新聞處圖片）

「非本地升學」展區則由各國及地區駐香港的領事館、海外大學及升學教育顧問機構組成，提供歐美、 亞洲及一帶一路沿線國家及地區升學諮詢服務，並協助學生按興趣、學術背景及預算規劃升學路線。