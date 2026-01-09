貨車司機與跟車聊天輾斃老婦　車cam錄到：踎監喇　認罪囚13月

貨車司機駕車駛經旺角洗衣街時，故著與跟車同事聊天，分心下撞到一名八旬過路婦，並繼續行駛約20米才發覺，老婦被捲入車底亡。車Cam片段錄到，被告下車後驚呼﹕「X街喇……踎監喇……」男司機早前承認1項危險駕駛引致他人死亡罪。被告求情時曾引「P牌督察」姚新燊危駕獲判社服令案件予法庭參考。法官譚思樂今（9日）在荃灣法院(暫代區域法院)判刑時，拒考慮姚案，又指本案事主亂過馬路雖有部份責任，但被告分心沒從倒後鏡留意到事主，判監13個月，另須停牌5年及自費報讀駕駛改進課程。



被告陳世鳴（54歲，中型貨車司機），承認1項危險駕駛引致他人死亡罪，指他於2024年5月20日，在旺角洗衣街交界在道路上危險駕駛中型貨車，引致姓鄺女子死亡。

被告陳世鳴承認危駕致他人死亡罪，被判囚13月，停牌5年。(資料圖片)

被撞老婦被撞後被捲入車底，由消防救出，昏迷送院搶救後不治。（資料圖片）

肇事貨車接到老婦後再行駛一段距離才停下。（資料圖片）

+ 3

法官判刑前求看車cam片

法官譚思樂判刑前，要求播放涉案車閉路電視片段。根據肇事貨車車廂內的行車記錄儀影片，在撞到老婦前，被告正與跟車同事聊天，其後被告發現車輛疑輾過一些東西，遂下車查看，片段隨即傳來被告驚呼：「哎呀，X街啦……踎監啦……掛住同你（同事）傾偈……」

辯方曾引姚新燊案被拒

辯方求情時曾援引「姚新燊案」，望法庭考慮判社會服務令。該案的被告姚新燊，是一名警務督察，他考獲車牌3個月時，因看錯行人過路燈，撞到一部的士，再輾轉撞到一名正在等車的女途人。該女途人被撞至牙齒飛脫並要截肢。姚經審判被裁定罪成，但獲警務處副處長親自撰信求情後獲判社會服務令。

譚官休庭考慮後稱，姚案控罪是較輕的危駕致他人身體受嚴重傷害，故在本案中拒絕採納。

辯方有引用「P牌」督察姚新燊的危駕案作求情，但法官指姚案未致他人死亡，認為不適用於本案。(資料圖片)

官指被告視線沒受分心影響

譚官續指，片段可見老婦身形矮小和駝背，她亂過馬路雖然有部份責任，但被告與同事聊天致心神同聽覺分心，但其視線沒受分心影響，應有4秒時間從由倒後鏡看見老婦。

被告有真誠悔意獲減刑3月

被告在較遲階段才察覺他撞倒老婦，裁定其罪責屬於中等，以兩年作為量刑起點，考慮到被告展示了真誠悔意，酌情減刑3個月，判他入獄13個月，另須停牌5年及自費報讀駕駛改進課程。

貨車輾過事主後再行約20米才停下

案情指，事發當日下午4時許，被告駕駛中型貨車沿洗衣街往亞皆老街方向行駛，駕駛期間與隨行同事交談。82歲老婦橫過非行人過路處時，遭貨車撞倒，惟被告未有及時發現，輾過事主繼續行駛。貨車行駛約20米後，被告才發現意外停車。老婦送院不治。

被告被捕後在警誡下指，事主身穿深色衣物，故他或未能注意，及後聽見女聲尖叫，惟不清楚是否撞到某個物體，故在行駛約20米後才停車。

案件編號：DCCC92/2025