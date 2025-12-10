千禧新世界酒店爆食物中毒　31人飲宴食乳豬後腹瀉　疑涉過早製作

衞生署衞生防護中心表示，31名男女早前在尖沙咀千禧新世界香港酒店大宴會廳參與一個中式婚禮晚宴，用膳約兩小時至27小時後，先後出現腹痛及腹瀉等病徵。初步調查顯示，受影響人士曾進食多種共同食物，包括乳豬。現場調查發現，相關乳豬過早製作，在貯存過程中未能排除與生的食物交叉污染及未有徹底翻熱。



衞生署衞生防護中心表示，31名男女早前在尖沙咀千禧新世界香港酒店大宴會廳參與一個中式婚禮晚宴，用膳約兩小時至27小時後先後出現腹痛及腹瀉等病徵。（資料圖片）

尖沙咀千禧新世界香港酒店大宴會廳爆食物中毒群組。(千禧新世界香港酒店官網圖片)

受影響的20男11女年齡介乎2歲至75歲。他們於12月6日在尖沙咀麼地道千禧新世界香港酒店大宴會廳參與一個中式婚禮晚宴，用膳約兩小時至27小時後，先後出現腹痛及腹瀉等病徵。一名受影響人士已求醫，全部受影響人士毋須入院，現時情況穩定。

初步調查顯示，受影響人士於該食肆曾進食多種共同食物，包括乳豬。食物安全中心現場調查發現，相關乳豬過早製作，在貯存過程中未能排除與生的食物交叉污染及未有徹底翻熱。

食物安全中心已即時指示有關酒店暫停供應涉事食物、進行清潔消毒，及向員工提供食物安全和環境衞生教育，並抽取食物及環境樣本作化驗。