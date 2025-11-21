荃灣「好運明記燒臘家」爆食物中毒　13人食叉飯腹瀉　兩人仍留醫

衞生署衞生防護中心今日（21日）公布一宗食物中毒個案群組，涉事燒臘店位於荃灣曹公街的「好運明記燒臘家」，有13人進食其製作的外賣飯盒，包括叉燒飯及叉燒雞飯後，出現腹痛、腹瀉、嘔吐和發燒等病徵，當中兩人須留院治理，全部受影響病人現時情況穩定。食物安全中心已即時指示該店暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，以及向員工提供食物安全和環境衞生教育。



13人在在11月16日進食由荃灣曹公街一間燒臘店「好運明記燒臘家」製作的外賣飯盒後，出現食物中毒的病徵。（Google Map截圖）

衞生防護中心公布正調查一宗食物中毒個案群組，涉事食物製造廠為「好運明記燒臘家」，位於荃灣曹公街4A1（後部份），中毒人士共涉及2男11女，年齡介乎9歲至67歲。他們在11月16日進食該店製作的外賣飯盒出現食物中毒。

13名病人出現腹瀉等病徵 兩人須留院治理

該些受影響人士進食約7小時至50小時後出現腹痛、腹瀉、嘔吐和發燒等病徵，當中7人已求醫，其中兩人須留院治理，全部受影響病人現時情況穩定。

13名病人曾進食叉燒飯及叉燒雞飯

衞生防護中心初步調查顯示，受影響人士曾進食「好運明記燒臘家」提供的燒味食物，包括叉燒飯及叉燒雞飯。食環署人員包括食安中心和環境衞生部人員，已到涉事食物製造廠調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。

中心指示燒臘店暫停供應涉事食物

食物安全中心已即時指示燒臘店暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，以及向員工提供食物安全和環境衞生教育。衞生防護中心及食安中心的調查仍然繼續。