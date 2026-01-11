宏福苑｜卜國明「改口」不支持原址重建　稱建築成本、時間無優勢

宏福苑大火後政府諮詢居民安置意願一日後，財政司副司長黃偉綸開腔指，其中一個選項原址重建是「不設實際」。土木工程署前署長、經民聯工程界立法會議員卜國明「改口」不支持原址重建，認為易地重建較為可行，又提到自己早前提出原址重建可節省時間的說法，是建基於「原址原圖則」的設想，但現今消防標準已更新，故不認為原址重建可行。



大埔宏福苑火災過後，居民長遠安置安排成為焦點。（資料圖片／夏家朗攝）

卜國明「改口」不支持原址重建 稱建築成本、時間無優勢

工程界立法會議員卜國明今早（11日）在港台節目《舊日的足跡》表示，火災後的大廈若損毀程度較輕，理論上可透過修復讓居民重返居所，但居民是否願意返回則是另一問題。若樓宇已不適宜居住，則需拆卸，至於要原址或易地重建，須考量哪個方案的成本效益較高、時間較快。

曾表示原址重建成本效益較高的卜國明最新表示，易地重建較原址重建更具優勢。他解釋當初是基於「原址原圖則」的設想而提出原址重建，稱因為用原有地基重建會的確較快。不過，考慮到宏福苑逾四十年樓齡，圖則已不符合現行消防標準，即要重新建一座新樓，無法重用地基，建築成本及時間上都無優勢，「所以變咗原址原則呢樣嘢，其實是有少少不存在（可行性）」。

工程界立法會議員卜國明。（資料圖片／羅國輝攝）

卜國明又指，若能尋得熟地易地重建，即可省去拆卸步驟，直接展開打樁及建造工程，時間將大為縮短。經民聯早前建議使用頌雅路熟地，卜國明指，該處離宏福苑兩、三公里，若適度調整設計，可能是最快且合適的方案，又提到用地廣闊，有足夠位置採用組裝合成建築法（MiC）工序，相信可加快興建進度。

不建議宏福苑改為紀念公園

至於宏福苑原址的未來去向，卜國明指，宏福苑旁邊有公園，加上大埔都有頗多公共空間，又強調香港土地資源珍貴，不建議改為紀念公園用途，建議用作其他社區設施。至於可否用作再興建住宅，他認為仍需社會作討論。