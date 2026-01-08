免試簽駕照｜李頌恩稱電子籌系統可防程式黨　陳恒鑌指需正視代辦

運輸署昨日（7日）宣布，今日（8日）起取消免試簽發駕照現場派籌，下周一（12日）改為使用電子即日籌。運輸署署長李頌恩在電台節目中表示，電子即日籌名額將增至300個，每人只可辦理一個籌號，會觀察需求及情況調整名額。她指新安排將會更公平有序。



立法會議員陳恒鑌在同一節目中，形容有關排隊情況「係一個亂像」，而新系統雖然方便，但仍需正視代辦問題，「如果所有名額畀代辦要正視」。有市民就質疑運輸署多年來效率低，又指事件經傳媒報道後，署方才有所跟進，「唔係做唔到，係唔做」。



1月5日晚上十時多，在金鐘道統一中心外，數十個排隊黨通宵露宵排隊領取運輸署「吸牌」籌號。（資料圖片/林遠航攝）

運輸署昨日公布，今日起取消金鐘牌照事務處的現場派即日籌安排，下周一起改為實施取電子即日籌。李頌恩指，系統會每天早上7時開放，提供300個即日籌，採取先到先得的方式。她指根據數據，過去每個代理人平均處理2個申請，因此將原來的140個即日籌增至300個，會觀察需求及情況調整名額。

申請人或代理人必須登入系統，並需提供申請人的身份證明文件、電子郵件及可接收短訊的電話號碼。當申請人獲得短訊通知後，方可在指定時段提交申請文件。

運輸署署長李頌恩。（資料圖片/夏家朗攝）

李頌恩在港台節目《千禧年代》中表示，新安排可便利市民，亦避免了以往排隊的混亂情況。至於有市民擔憂網上派籌會出現「程式黨」，她指系統由數字辦協助，如太多人登入會有緩衝，亦將具備如機械人識別等功能，防止有人利用外掛程式搶名額，並將在3月實現全面網上預約服務。

立法會議員陳恒鑌在同一節目中，形容有關排隊情況「係一個亂像」，而新系統雖然方便，但仍須正視代辦問題，「如果所有名額畀代辦要正視」。他提到，增加電子即日籌的方式可以降低實體衝突的風險，並讓每位申請者都有平等的機會。

1月5日晚上十時多，在金鐘道統一中心外，數十個排隊黨通宵露宵排隊領取運輸署「吸牌」籌號。（資料圖片/林遠航攝）

然而，他也擔心電子系統未必能完全消除代辦帶來的問題，認為電子即日籌是過渡性安排。至於300個名額是否足夠，陳恒鑌指，300個名額難應付需求，因內地不少人需要香港執照，他們可能是粵車南下司機、經香港去外國，或只是跟風，數據上每年需求都有上升。

他又認為「程式黨」搶名額是有可能的，可能有一些人熟習電腦，或使用AI程式來搶佔即日籌。代辦可以圖利，電子籌未必能百分百解決問題，需再觀察，「希望運輸署加把勁」。至於運輸署指3月將轉為全面網上預約，陳恒鑌指本來去年實施，但因近年政府網上服務需要「試多啲，試真啲」，希望不要推出時錯漏百出，而且全面網上預約可預期安排及有穩定性；全面網上辦理是大趨勢。

立法會議員陳恒鑌。(資料圖片/陳曉欣攝)

中國香港汽車會榮譽會長李耀培則指，過去金鐘外排隊亂像如倒數20年前，「樣樣嘢都需要排隊」，形容是「非常之不雅」，及令人以為香港「落後咗好耐咁」。他認為今次運輸署是從善如流。

他續說，香港是國際都市，香港駕駛執照可在歐洲有互認機制，如澳洲及北歐等，亦與同廣東省駕照互認多年。近期實施的粵車南下，吸引更多內地司機申請免試簽駕照，但過往即日籌有不公平情況，亦有排隊黨出沒，改為電子即日籌會較公平，市民亦不用預先排隊，場面亦不會混亂。

香港汽車會會長李耀培。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）

李耀培倡電子籌分流上午及下午

不過，李耀培指希望運輸署可做多一步，如電子籌可分為上午、下午，內地人士便可預留時間來港，亦可安排他們在在沙田辦事處辦理申請，會更方便。他又建議，可分代理人籌及個別人士籌，如300籌中，200個予代理，100個予個別人士，好讓親身前去辦理申請的人仍有機會。他又認為，日後即時全面網上預約，仍需留即日籌予有急需的人士，如需來港的內地人或要外遊人士，強調電子化及人性化兩者需兼顧。

1月5日晚上十時多，在金鐘道統一中心外，數十個排隊黨通宵露宵排隊領取運輸署「吸牌」籌號。（資料圖片/林遠航攝）

市民質疑運輸署效率低：唔係做唔到，係唔做

然而，有市民反映運輸署效率低下，李先生分享指他排隊領取即日籌申請免試簽駕照時用了4小時，取證又用了約4小時，「唔明點解（運輸署）效率咁差」。他指排隊人數多，「一開門就排百零人」，加上只有金鐘一個辦事處；只有三個窗口處理申請，有時甚至只有一個，「好原始嘅方法」。他又批評運輸署在傳媒報道後便可即時跟進，可見是「唔係做唔到，係唔做」。