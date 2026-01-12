宏福苑火｜教育局證5名中小學或幼稚園學生罹難　一校設一支援隊

大埔宏福苑五級火導致161人死亡，教育局最新表示，有370多名中小學和幼稚園學生受大埔宏福苑火災影響，5名學生不幸罹難。專上院校方面，80多名學生受影響，無學生罹難。至於個別學校曾有學生因火災影響上學，相關學校已為受影響學生提供支援，而該些學生現已如常上學。教育局指，宏福苑火災後，迅速成立「一校一支援」隊，為受火災影響較大的中小學和幼稚園提供到校支援服務。



大埔宏福苑去年11月發生五級火。（資料圖片）

教育局表示，宏福苑火警後迅速成立「一校一支援」隊，為受火災影響較大的中小學和幼稚園提供及時、對焦及深入的到校支援服務，透過協助學校在過渡期間恢復正常運作、提供調適學與教的建議和師生情緒支援等，與學校同行，共渡時艱。

「一校一支援」隊協助學校提供相關的支援措施，例如火災對師生影響的評估、特別班主任課、家長工作坊，以及教育心理學家、社工個別面談，基本上已識別有特別情緒支援需要的學生、教職員和家長，並按需要安排個別輔導跟進。支援隊亦向學校建議有關情緒支援的各種資源和服務，又向教師分享情緒輔導的技巧。

教育局（資料圖片）

局方指，「一校一支援」隊會繼續與學校保持密切聯絡，跟進學校的需要，同時協助支援有情緒需要的學生、教職員和家長，並與專業人員緊密聯繫，按校本情況提供適切及持續的支援。