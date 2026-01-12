今日新聞8分鐘｜乘客驚叫「唔好望後面」｜地盤工遭水缸擊中不治

旺角後巷紙皮雜物起火 網民讚消防「好波」：3分鐘到場 勁勇

旺角發生火警，無人受傷。有網民在起火現場拍攝消防撲火過程，讚揚消防員「3分鐘到場極快處理」。

旺角東寶大廈兩男爭執 一男中刀成地血 施襲男逃去梯間遺利刀

旺角發生傷人案。今日（11日）下午2時10分，警方接獲一名男子報案，指通菜街111至117號東寶大廈，有兩名男子發生爭執，繼而動武。警方及救援人員到場，發現其中一名姓辛（51歲）男子疑中刀浴血，頭部有一個5厘米的傷口，他幸仍清醒，由救護車送往伊利沙伯醫院治理；身穿黑衫的施襲男子，則不知所終。

據了解，兩名男子均為內地人，同住於上址一單位。兩人疑因金錢問題爭執，期間有人曾以菜刀施襲，隨後逃去。事後涉案單位血跡斑斑，單位外的樓梯遺下血跡及染血紙巾；警方則於梯間尋獲一把懷疑涉案利刀；案件交由旺角刑事調查隊接手跟進。

旺角眾惡煞持鐵筆鎚仔疑尋仇卻爆錯門 被街坊撞破四散 警拘一男

旺角發生懷疑「擺烏龍」尋仇事件。周一（12日）凌晨近3時，警方接獲報案指，有大約6至7名惡煞，懷疑持刀及鎚仔在花園街與旺角道交界一唐樓，意圖襲擊他人。警員接報趕至現場時，一眾惡漢俱已四散逃逸，現場街頭遺下一把鎚仔。

啟德德高道地盤男工疑遭13噸水缸擊中 昏迷送院搶救後不治

啟德發生致命工業意外。今日（12日）下午1時23分，警方接報，德高道一地盤內，有一名男工人懷疑協助吊運水缸期間，遭重約13噸水缸擊中。

消防及救援人員到場，33歲男事主起初感到心口痛，其後陷入昏迷，在同鄉陪同下，由救護車送往伊利沙伯醫院搶救後，下午3時32分證實不治。現場消息指，事主為南亞裔工人。警方正調查事件；勞工處表示，接報後已即時派員到場，正調查意外原因。

港鐵屍殺列車？乘客逃走驚叫：唔好望後面！ 港鐵揭恐怖場面真相

【港鐵／MMA】台灣台北車站及日本東京車站近月接連發生隨機斬人致多人傷亡事件，引起外界關注鐵路車廂安全問題。社交平台Threads近日就瘋傳1段影片，見到港鐵東鐵綫車廂內，全車乘客面露懼色爭相走避，有人咆哮「撳鐘啊！撳鐘啊！」、「唔好望後邊！」，場面相當混亂驚險，目擊者驚呼「全車人一齊跑前，好恐怖」。

影片震驚網民，形容畫面如韓國電影《屍殺列車》，「有喪屍？」、「大逃殺？、「睇到呢啲畫面，即刻令我諗返起台灣捷運、日本JR斬人……」。

《光明頂》停播「講再見」 陶傑稱正常調動：做足22年都有點疲累

有逾22年歷史的商台時事及清談節目《光明頂》停播，周五（16日）最後一播後，下周一（19日）改播陳志雲及立法會前議員江玉歡的新節目《又係時候同一天講再見》。《光明頂》主持之一的陶傑回覆《香港01》查詢稱，停播是商台正常的節目調動，形容每晚11點做足22年，有些疲累，天下無不散之筵席，「短暫的光明之後，不妨等待黎明」。

黎智英案．求情｜李宇軒陳梓華先求情 陳稱屬超級金手指

壹傳媒創辦人黎智英，涉嫌用其個人的國際人脈，及透過「重光團隊」，極力遊說多個國家的議會等，向中港兩地政府及官員作出制裁，同時又被指利用旗下的《蘋果日報》，煽動市民上街和抗爭，及鼓吹制裁。經過156天審訊後，他和三間《蘋果》相關公司被裁定串謀勾結外國勢力罪及串謀煽動共三罪罪成。他連同認罪的6名《蘋果》高層，以及重光團隊的李宇軒和陳梓華，今(12日)在西九龍法院(暫代高等法院)求情，預計需時4天。

重光團隊兩名成員：李宇軒及陳梓華先求情，其中陳梓華稱屬「超級金手指」，並稱他只是替黎傳話，認為應可獲刑一半或以上；李宇軒則稱他非主謀，同時亦有出指證黎，望可獲減刑。

睇樓險闖民居│美聯：視察物業有既定程序 如員工違規會作懲處

一名女網民較早時在社交平台發文，指遭地產代理帶人「睇樓」擅闖民居。網民指自己租住該單位，地產代理卻一度用鎖匙開門及按門鐘，要帶人進入單位，幸未能成功，直言「如果唔係我一個女仔喺屋企瞓瞓吓覺一堆陌生人入嚟都唔知點」。

英國伯明翰暴風雪夜現耀眼粉紅天空 答案竟藏在足球場裏

據英媒《獨立報》報道，受戈雷蒂（Goretti）風暴帶來的冬季天氣影響，英國伯明翰（Birmingham）及其周邊天空當地時間周四（1月8日）晚，驚現霓虹粉紅色，引發居民熱議與猜測，不少人還在TikTok等社交網站分享影片，稱疑似北極光。

聯儲局主席鮑威爾遭刑事調查 回應指是政治藉口

《紐約時報》1月11日引述知情官員報道，聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）遭聯邦檢察官進行刑事調查。