「天上人參」禾花雀飛入落馬洲濕地　物種增25%　港鐵擬開放參觀

港鐵星期二（12日）公布落馬洲濕地保育最新進度。佔地 32 公頃的補償落馬洲濕地，經過18年管理後物種增加25%，突破280種，當中有罕見的歐亞水獺、黑臉琵鷺和極具保育價值的「禾花雀」（黃胸鵐）。禾花雀被廣東人稱為「天上人參」，傳有壯陽補腎等功效，被吃到幾乎滅絕，於2017年底列為「極度瀕危」，能夠在香港出現相當珍貴。



港鐵目前每年投放500萬元進行管理，並透露計劃試行有限度開放予公眾參觀，同時與港大團隊試驗為期一年，以「魚菜共生」及「淡水蚌淨水」等自然生態系統提升生態價值及濕地管理。



佔地32公頃的落馬洲濕地因當年興建落馬洲支線等破壞濕地，而作補償方案，港鐵自2007年起接管濕地，每年恆常管理費達500萬元。（梁鵬威攝）

港鐵指佔地32公頃的補償落馬洲濕地，經過18年管理後物種增加25%，突破280種。（梁鵬威攝）

▼落馬洲濕地位於米埔內后海灣拉姆薩爾濕地東側，內有魚塘、沼澤、人工島等▼



港鐵車務工程服務及創科總監陳慶強（左）及香港大學公民社會與治理研究中心總監林維峯講述落馬洲濕地最新計劃。（梁鵬威攝）

濕地每年恆常管理費達500萬

政府多年前起規定若發展商因規劃而破壞濕地，必須有生態補償。其中佔地32公頃的落馬洲的濕地，因當年興建落馬洲支線等破壞濕地，而作補償方案，港鐵自2007年起接管濕地 ，連同錦田濕地，每年恆常管理費達500萬元。

18年間增至逾280濕地物種 黑臉琵鷺、歐亞水獺等現身

港鐵團隊近年積極升級生境，港鐵星期一（12日）表示，前年已於落馬洲濕地完成一次大規模工程，包括開墾稻田、重置觀鳥塔、建設生態監察路徑等。為了讓雀鳥安心「傳宗接代」，濕地亦安裝了逾百個配備防護網的鳥巢箱，防止蛇類偷襲。

經過多年耕耘，這片挨緊米埔的濕地已成為生態寶庫，物種數目由接管初期的約220種，增加25%至現時超過280種。當中不乏瀕危或易危物種的黑臉琵鷺、歐亞水獺，以及極具保育價值的「禾花雀」（黃胸鵐）。

圖為濕地監察的鏡頭拍攝到的歐亞水獺。（港鐵提供）

禾花雀33年間種群數量下降九成列「極度瀕危」

其中黃胸鵐數量正急速下降，曾有科學期刊統計過1980年至2013年間，其種群數量下降達九成。國際自然保護聯盟於2017年底將黃胸鵐列為「極度瀕危」；至於歐亞水獺偏愛棲息於淡水的環境，活躍於夜間覓食，喜愛吃魚類。落馬洲濕地監察鏡頭更拍攝到的歐亞水獺蹤影。

佔地32公頃的補償落馬洲濕地，出現「極度瀕危」的禾花雀（黃胸鵐）蹤影。（Paul J Leader攝）

落馬洲濕地物種數目由2007港鐵接管初期的約220種，增加25%至現時超過280種。當中不乏瀕危或易危物種的黑臉琵鷺、歐亞水獺以及「禾花雀」。（港鐵提供）

以魚菜共生概念自家培育魚苗及濕地植物 設立3款生態浮島

港鐵自2023年起與港大公民社會與治理研究中心（CCSG）合作，引入「基於自然」（Nature Based Solution-NbS)的解決方案，即是通過保護、恢復生態系統功能探討可持續的濕地管理方式。

「基於自然」（NbS)方案﹐包括建設「濕養植物及魚曲培育基地」，以魚菜共生概念自家培育魚苗及濕地植物；設立3款組合式的生態浮島，包括種植水稻為候鳥提供食物；以椰子纖維種植多款濕地植物，如鹹水草、光蓼等，以及水蕨這國家二級保護植物。為防止濕地池塘水質變質，團隊亦加裝太陽能板驅動的水體循環機，增加水流流動。

魚菜共生基地： 建立循環水養殖系統，在9個獨立水缸繁殖金山鯽魚曲及日本沼蝦苗，亦在曲圃種植慈菇、菱角等。所有魚蝦和植物成長後可作為濕地本土植物種源，亦可雀鳥食物外，團隊預計今年春天將魚苗放入池塘，為候鳥提供豐富「自助餐」。



生態浮島： 浮島上種植水稻、生菜及芥菜，既能提供棲息空間，其收成亦可作為候鳥食糧。另外，種植濕地植物，如水蕨、鹹水草及光蓼等植物。



生物清道夫： 在魚塘養殖淡水蚌，利用其天然過濾功能淨化水質，維持生態平衡。



首見國家二級保護植物「水蕨」

港鐵認為保育成效亦不僅限於雀鳥動物，港鐵車務工程服務及創科總監陳慶強說：「今次測試裏面其實我哋都初見成效，包括喺我哋生態浮島裏面見到更加多境外生物包括水蕨係國家二級保護嘅植物。」他表示，在測試中的生態浮島上，已發現國家二級保護植物「水蕨」的蹤影。

港鐵研究有限度開放予公眾或綠色團體參觀

過去為免騷擾生態，濕地一直不對外開放。港鐵當年稱暫不考慮開放濕地予公眾參觀。事隔多年，港鐵正研究有限度開放予公眾或綠色團體參觀，並已率先邀請學生參與水生植物苗圃計劃，讓濕地兼具科研與教育價值。

「唔同團體對濕地運作都有興趣」，陳慶強稱希望更多公眾人士參與濕地管理，強調「係有限度安排」，並試驗有限度開放濕地的可行性。港鐵今年與港大完成有關測試後，亦會分析所收集到的數據及經驗，以制定合適的方案進一步提升濕地管理。

香港大學公民社會與治理研究中心總監林維峯補充，濕地潛力有很多，正港鐵團隊嘗試更多不同辦法推動濕地管理，「大家今天見到這麼好的一個資源......社會上很多人很熱心去推動這件事。」

他指與港鐵正計劃邀請更多不同的持份者一起去討論和參與，這些持份者包括學校、漁夫，以及一些非牟利組織，「我哋希望將呢啲不同嘅持份者嘅一些知識帶入我哋永續發展整個過程中。」至於第二階段要如何繼續，就需待測試後的結果再決定。

北環線工程即將開展 港鐵：盡量減低對環境影響

政府上年根據《鐵路條例》批准港鐵北環線主線的鐵路方案。北環線項目分兩個階段推展，第一階段先在現有東鐵線落馬洲支線隧道上方興建古洞站，第二階段為北環線主線，涉及興建一條長約10.7公里的鐵路。

隨着「北環線」主線鐵路方案上年獲批，外界關注新工程會否再次威脅濕地生境。港鐵提交的環評概要亦曾經提到，北環線支線工程可能導致部分濕地永久或暫時性損失。對此，陳慶強表示，推進每個新鐵路時，都會與不同持份者溝通，強調「盡量減低對環境嘅影響」。他稱濕地是珍貴的資源，希望盡量提升其價值，令其能成為可持續的濕地管理。