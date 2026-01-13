啟德飛步跑3.29舉行　首設10公里賽飽覽海濱美景

由飛越啟德主辦、啟德體育園及九龍城民政事務處協辦的「啟德飛步跑2026」，將於3月29日（星期日）第二次在啟德體育園舉行。今年並首次增設10公里全新賽道，讓參賽者可沿途欣賞維港景色，感受啟德區魅力。比賽設有多個組別，除各年齡層的挑戰組，亦設青少年組及繽紛組，無論是精英跑手或一家大細，都能參與其中。此外，大會亦廣邀企業、學界、地區組織及跑界精英參與，共同推動全民運動。



「啟德飛步跑」讓參賽者可沿途欣賞維港景色，感受啟德區魅力。（主辦方提供圖片）

啟德區首個10公里項目 途經啟德海濱花園及承豐道公園

賽事設有3公里及新增的10公里兩條路線。當中，3公里路線以啟德青年運動場作為起點，參加者可沿途飽覽啟德體育園內多個重點設施及周邊景觀，包括途經啟德主場館、全長700米並貫穿多個設施的啟德體育大道，以及適合舉辦大型嘉年華活動的東營等，同時遠眺維多利亞港的迷人景致，享受心曠神怡的週日上午。

今年新增的10公里項目，是啟德區首個10公里的跑步賽事。路線經精心設計，除讓跑手感受啟德發展區的獨特魅力，更結合了都市與自然美景。參加者將經過剛開放予公眾使用的啟德海濱花園及承豐道公園，率先跑越啟德區內兩個海濱長廊，近距離感受維多利亞港的壯麗景致，並可沿途遠眺中九龍幹線，賽事以啟德體育園作為終點。

設親子同樂「繽紛組」等組別 所有參賽者獲紀念品

為讓不同年齡層及運動水平的市民都能參與，共享運動樂趣。「啟德飛步跑2026」特別設計多個賽事組別，包括：挑戰組、繽紛組及企業及機構組別。挑戰組及繽紛組各設3公里及10公里比賽。其中，3公里的繽紛組可由1至4人組隊參加，年滿18歲的參加者可攜同最多3名6歲或以上的親友一同參加，一起享受親子運動樂。

所有「啟德飛步跑2026」的參賽者均可獲贈跑手包乙個，包括由李寧贊助的紀念T恤及索繩袋、大會送出的水樽及毛巾。完成賽事後，所有跑手將獲派發完賽獎牌作為紀念。

今年「啟德飛步跑」將於3月29日舉行。（主辦方提供圖片）

AXA安盛呈獻「啟德飛步跑2026」詳情：

日期：2026年3月29日（星期日）

時間：上午7時至11時30分

起點及終點：啟德青年運動場

公開組別：10公里挑戰組 / 3公里青少年挑戰組 / 10公里繽紛組 / 3公里（1-4人）繽紛組