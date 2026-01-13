尖沙咀Fortnum & Mason補貨後今重開　未開舖有逾百人排隊等掃貨

【結業潮/K11 Musea / Fortnum & Mason /英國王室御用品牌/清貨優惠】英國王室御用品牌Fortnum & Mason尖東K11 MUSEA店上周五（9日）宣布將於本月25日結業，並即日起推出4折清貨優惠，隨即吸引大批市民「掃貨」，更於兩日內被掃「清倉」，店內商品一度庫存不足要暫時停止營業。



店方補貨後今日（13日）會重開營業，雖然店舖早上11時才正式開門，但距離開舖前一小時，已有大批市民在門外排隊，截至早上10時半，排隊人數已有逾百人「打蛇餅」，商場保安亦加裝圍欄維持秩序。



今早未夠10時已有市民在門外排隊，目測至少逾百人排隊。（許湖洪攝）

Fortnum & Mason尖東K11 MUSEA店宣布將於1月25日關閉，推出4折清貨優惠，商品一度庫存不足要關店兩日補貨。店方補貨後今終於重新開門。（許湖洪攝）

英國王室御用品牌Fortnum & Mason尖東K11 MUSEA店上周五（9日）宣布將於1月25日結業，即日起推出4折清貨優惠，隨即一連兩日吸引大批市民「掃貨」，更於不足兩日已被掃至「清倉」，商店內一度庫存不足要關店兩日補貨。

店方補貨後今日（13日）重新開舖營業，雖然店舖上午11時才正式開門，但今早未夠10時已有市民在門外排隊，目測至少逾百人排隊。店員仍在舖內默默執貨，將商品重新擺放上架。

排頭位粉絲提早逾3小時排隊等掃貨：驚人多買唔到

其中排頭位的大專生許先生今早7時45分，專程由葵涌到尖東K11 MUSEA店等候掃貨，他說這麼早是擔心會人多「打蛇餅」無法購買，他與家人間中有買該品牌的茶葉和餅乾，稍後開店，他會馬上購買英國早茶。

在香港定居2年的日本人Aya這天提早2小時與朋友來購買茶葉，「我都擔心會出現太多人」，她稱一向有購買Fortnum & Mason的茶葉；不過排在隊中的她都擔心無法購買，見到前面都有很多人，惟有盡量在開門後快一點選購。

至於在10時半暫排在隊尾的余先生打算購買四罐英國茶，「今朝特登同屋企人嗰邊請假過嚟排隊」，他指是見到有特價才過來買，雖然店舖即將結業，但是他認為在其他地方都有經銷商可以售賣產品，只是擔心部份特定的茶葉，將來未必可以在香港或較難在網上購買。

截至10時半，陸續有不少市民到場排隊，商場保安方面亦都加裝更多圍欄維持秩序。