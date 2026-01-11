結業｜K11 Musea Fortnum & Mason周二起重開　營業至1.25結業日

【結業潮／K11 Musea／Fortnum & Mason／英國王室御用品牌／清貨優惠】英國王室御用品牌Fortnum & Mason尖東K11 MUSEA店上周五（9日）宣布將於1月25日關閉，即日起推出最高4折清貨優惠，兩日間店內存貨沽清，今明（11及12日）停止營業，關店補貨，店方今早公布，將於周二（13日）重新開門，直至結業日。



▼2026.01.10 Fortnum & Mason尖沙咀店宣布結業翌日過百人等開門▼



Fortnum & Mason尖東K11 MUSEA宣布會於1月13日重開，直至1月25日結業日。

2026年1月10日傍晚，Fortnum & Mason原定營業至晚上10時，但傍晚已提早關門。（董素琛攝）

2026年1月10日傍晚，Fortnum & Mason店外告示指「因反應熱烈，庫存不足已截龍。請勿在此等候，敬請見諒！」（董素琛攝）

Fortnum & Mason尖東店宣布結業翌日即被「掃貨」近清倉

英國王室御用品牌Fortnum & Mason將於1月25日結業，上周五（9日）及六( 10日，昨日）吸引大批市民到店「掃貨」，顧客排隊付款需等待一小時，部份茶葉及酒類貨品已售罄。

昨日早上11時開門營業前，已有過百人排隊等待進店，直至下午約2時半，店舖更因庫存不足提早截龍。告示牌指「因反應熱烈，庫存不足已截龍。請勿在此等候，敬請見諒！」

2026年1月10日傍晚，Fortnum & Mason內多名店員在整理貨架及收拾紙皮箱。（董素琛攝）

2026年1月10日傍晚，Fortnum & Mason大部份貨架已被清空。（董素琛攝）

昨日大部份貨架已被清空 提早關門

該店原定營業至晚上10時，昨日傍晚約6時所見，已提早關門，大部份貨架已被清空，多名店員在整理貨架及收拾紙皮箱。

記者向店員查詢獲回應指，由於現時商品的庫存不足，下層禮品店今明兩日（11日及12日）暫時停止營業，預計下周二（13日）完成補貨才可重新開門。

記者發現直至1月25日結業日，「181 Fortnum & Mason」所有日子及時間均已約滿。（網頁截圖）

上層餐廳照常營業僅限網上訂枱 官網顯示預約已滿

至於上層的「181 Fortnum & Mason」餐廳則不受影響，照常營業。但店員提醒，由即日起至結業當日，餐廳只服務網上訂枱的顧客，但他不清楚是否所有日子已爆滿。

記者隨即到官網預約平台實測，搜尋條件為兩名成人及任何時間，發現直至1月25日結業日，所有日子及時間均已約滿。