尖沙咀Fortnum & Mason宣布結業翌日即被掃清　未來兩日關店補貨

【結業潮／K11 Musea／Fortnum & Mason／英國王室御用品牌／清貨優惠】本港結業潮持續，英國王室御用品牌Fortnum & Mason尖東K11 MUSEA店昨日（9日）宣布將於1月25日關閉，即日起尖沙咀店推出4折清貨優惠，隨即一連兩日吸引大批市民「掃貨」，直至今早（10日）更有逾百人等待開店入場「掃貨」。



由於粉絲掃貨的反應熱烈，貨架上很快已幾近「清倉」，店方今午宣布提早截龍關店，有店員向《香港01》記者指，由於現時商品庫存不足，位於下層的禮品店明日及下周一（11日及12日）暫時停止營業，需要關店補貨，預計下周二（13日）才重新開門；至於上層的餐廳雖然不受影響，但未來日子只服務網上訂枱的顧客。



翻查網官網預約平台，可見直至1月25日結業日，所有日子及時間的預訂已爆滿。



2026年1月10日傍晚，原定營業至晚上10時的店舖已提早關門。（董素琛攝）

2026年1月10日傍晚，店外告示指「因反應熱烈，庫存不足已截龍。請勿在此等候，敬請見諒！」（董素琛攝）

Fortnum & Mason尖東店宣布結業翌日即被「掃貨」近清倉

英國王室御用品牌Fortnum & Mason尖東店昨日（9日）公布，將於今年1月25日結業，由即日起尖沙咀店推出4折清貨優惠，當晚隨即吸引大批市民到店「掃貨」，顧客排隊付款需等待一小時，部份茶葉及酒類貨品已售罄。

其後今早11時開門營業前，已有過百人排隊等待進店，直至下午約2時半，店舖更因庫存不足提早截龍。告示牌指「因反應熱烈，庫存不足已截龍。請勿在此等候，敬請見諒！」

2026年1月10日傍晚，多名店員在整理貨架及收拾紙皮箱。（董素琛攝）

2026年1月10日傍晚，大部份貨架已被清空。（董素琛攝）

店員︰庫存不足 下周二完成補貨才重新開門

《香港01》記者傍晚約6時再次折返尖東K11 MUSEA商場，只見原定營業至晚上10時的店舖已提早關門，大部份貨架已被清空，多名店員在整理貨架及收拾紙皮箱。

記者向店員查詢獲回應指，由於現時商品的庫存不足，下層禮品店下周日及下周一（11日及12日）將暫時停止營業，預計下周二（13日）完成補貨才可重新開門，惟詳情有待公司在社交平台公布。

記者發現直至1月25日結業日，「181 Fortnum & Mason」所有日子及時間均已約滿。（網頁截圖）

上層餐廳照常營業僅限網上訂枱 官網顯示預約已滿

至於上層的「181 Fortnum & Mason」餐廳則不受影響，照常營業。但店員提醒，由即日起至結業當日，餐廳只服務網上訂枱的顧客，但他不清楚是否所有日子已爆滿。

記者隨即到官網預約平台實測，搜尋條件為兩名成人及任何時間，發現直至1月25日結業日，所有日子及時間均已約滿。

