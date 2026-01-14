宏福苑大火｜年邁災民憂等不到重建倡回購　有人盼提高呎價至1萬

政府日前就大埔宏福苑的重置方案，向居民發問卷收集意見。宏福苑涉及逾1,900戶數，各戶家庭狀況及需求均有所不同，《香港01》過去兩日（12日及13日）再度根據問卷內容，向7名災民了解他們的意向，當中有4人希望原址重建，另外3人則傾向選擇政府購買業權或「樓換樓」。有災民考慮到自己年事已高，等不到重建後的新樓，故傾向出售業權，但有部分人認為政府現時估價過低，應以市價回購單位。



大埔宏福苑五級大火後，大廈燒剩的棚架和棚網。宏福苑至今安置方案仍未有定案。（陳葦慈攝／資料圖片）

業主：呎價過低會考「樓換樓」 選具升值潛力九龍灣、啟德新樓

政府向居民發放問卷諮詢意向，其中一項為政府購買宏福苑業權，並提供參考資料，指香港測量師學會根據宏福苑火災前單位的市場成交價的估算，未補價單位平均實用呎價約 6,000 元，已補價單位則約8,000 元。

業主余先生表示，希望政府收購業權，但是呎價8,000元太少，認為1萬至1.1萬元才能在大埔區置業。若回購價格不理想，會選擇「樓換樓」，首選是九龍灣綠置居盛緻苑，最快今年9月入伙；次選是啟德居屋啟陽苑。他指未必習慣新環境，盛緻苑需步行15分鐘才能到達彩虹站，啟陽苑則要2029年才入伙，但兩個地點均接近住在觀塘區的子女，且兩區均有升值潛力。

至於原區或原址重建，余先生認為重建時間過長，不予考慮，「原址重建都不會畀回之前單位尺寸，海景都不用想，到時設計不同，不如找個有升值樓宇，到時再買番。」

指收購價過低 冀政府提高至接近市價 套現回鄉安享晚年

業主盧先生則指，贊成政府購買物業權，但指收購價過低，希望能接近市價。在業權交易完成後收取現金，回鄉買樓過晚年。

宏福苑大火至今，屋苑安置方案仍未有定案。（黃學潤攝／資料圖片）

年長災民考慮賣業權予政府或「樓換樓」

另一七旬災民謝先生接受電話訪問時表示，他接受政府提出購買業權，認為現時建議的呎價是「試水溫」，最終方案有可能會再上調，不過就個人而言，6,000及8,000元呎價屬合理水平，但他未必會再在自由市場購買居屋單位，而會翻新外母住所後同住。他稱曾與一名居民閒聊，對方同樣傾向政府回購，因年紀老邁，打算賣樓後把錢用於晚年享樂。

謝先生又指，「樓換樓」同樣是可接受的方案，首選是錦田匯熙苑，因鄰近外母住所，且他曾在錦田工作，熟悉該區環境，但要看過單位實際情況再作決定，「到時有實物或者看過再決定，到時或者它（單位）真的很漂亮，一看下去就喜歡，那就OK。」

他坦言，不會考慮任何原區或原址重建方案，認為不太實際，「我們住戶的年紀來說，大部分人都沒機會搬進去的了，可能他們後代有機會，一個很現實的考慮。」他認同政府提出原址重建需時10年過於誇張，質疑政府是故意挑戰有此意向的居民。

有居民欲遠離傷心地 不選原址重建 冀盡快有長久居住地方

另外，《香港01》於1月10日亦曾向居民陳先生及廖先生了解，他們分別向記者均表示希望遠離傷心地，故不會選擇「原址重建」。陳先生說：「見到（宏福苑）都傷心，幾十年心血一朝無晒，唔想再望。」他會選擇「樓換樓」，單位大小不成問題，只希望盡快有個長久居住地方。

退休人士廖先生指他年紀大，無能力再供樓，只想有個地方安居樂業，所以同樣選擇「樓換樓。他說：「原址重建就接受唔到，傷心地方遠離佢就好」、「對面廣福公園對面，日日都望住佢，腦海上都有陰影。」他雖然擔心未能換成跟他原本在宏福苑的單位般大，但因為受現時政府樓宇圖則限制，坦言「無奈都要接受」。

財政司副司長黃偉綸（左二）1月12日聯同副房屋局長何永賢（左一）、政務司長卓永興（左三）和民青局副局長梁宏正（右一）與工聯會立法會議員及區議員會面。（黃偉綸 Facebook）

黃偉綸：以最快、最實際、最大限度符合各方利益解決方法

宏福苑大火後，政府於1月9日以問卷方式諮詢居民安置意願，其中一個選項為原址重建。財政司副司長黃偉綸隨即在翌日開腔指，原址重建不太實際，會考慮改建社區設施，引起居民及公眾議論。

及至昨日（12日）黃偉綸在社交媒體發文指，「應急住宿安排工作組」會全面考慮各項因素，以情、理、法處理長遠安置方案。政府正透過「一戶一社工」收集受影響業主就長遠安置不同選項的初步意願，過程中會提供客觀事實，例如不同選項所需的時間、考慮因素等，供業主考慮及思量。他又指，政府會積極尋求「最快、最實際、最大限度符合各方利益」的解決方法，實事求是，協助受影響的家庭重建家園。