宏福苑火災｜黎棟國：收購估價必須合理 聆聽換樓「大換細」憂慮
撰文：潘耀昇
出版：更新：
大埔宏福苑火災後，政府透過安置方案問卷蒐集居民意願。保安局前局長、新民黨常務副主席黎棟國認為，即時收購能讓居民獲得現金，自行尋覓新居，但估價必須合理、準確，方能避免爭議。本身是大埔居民的黎棟國又說，有業主擔心換樓後會出現「大換細」情況，影響生活品質，促請特區政府必須仔細聆聽，多走一步，審慎考慮。
黎棟國促政府聆聽換樓「大換細」憂慮
黎棟國撰文表示，大埔宏福苑火災至今，政府的問卷涵蓋收購業權、「樓換樓」及原區興建居屋等多項方向，理論上提供了不同選擇，但居民最關心的始終是安排是否公平、是否切合實際情況。
有業主對估價方式表示懷疑，質疑以平均呎價作為基準未能反映樓層、景觀和座向差異，擔心換樓後會出現「大換細」的情況，影響生活品質；特區政府必須仔細聆聽，多走一步，審慎考慮。
黎棟國：收購估價必須合理 做到「有得揀」
收購與換樓兩者各有考量，黎棟國表示即時收購能讓居民獲得現金，自行尋覓新居，但估價必須合理、準確，方能避免爭議；至於「樓換樓」，雖可延續住屋保障，但若換樓條件與原單位差距過大，或是選址遙遠、面積縮減，同樣難以令居民滿意。
他促請特區政府應設計具彈性的機制，例如按家庭人口和生活需要調整單位面積，或提供不同地區選項，做到「有得揀」，讓居民重拾對未來生活的信心。
黎棟國：安置、估值應公開、清晰說明 避免誤會與猜測
黎棟國指，推出問卷只是起點，特區政府如何公開分析結果、居民如何參與其中、方案設計如具理性且具人性化、實際時間表種種都相當考驗特區政府的工作能力，處理問卷時須清晰交代問卷結果以及其分析過程，讓居民了解決策依據；同時確保過程透明並充分反映社區意見。
凡涉及安置、估值及時間表的事項，均應以公開、清晰的方式說明，避免資訊不對稱引起誤會與猜測。
