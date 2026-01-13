宏福苑火災｜有居民憂「樓換樓」或面臨十年禁售　無法保障業權

政府上周五向宏福苑業主發問卷，就長遠安置收集意見，當中提出原址重建等建議，惟財政司副司長黃偉綸翌日受訪時，卻直指原址重建選項不設實際，引起部份居民不滿，質疑是假諮詢。有支持原址重建的居民今日（13日）在電台節目中表示，宏福苑是大埔區的地標，無法被取代，擔心若接受「樓換樓」方案，按照居屋「十年禁售」的轉售限制，有機會令居民面臨「十年刑期」，對已補地價居民不公，無法真正保障他們的業權。



宏志閣是八幢大廈中，唯一一幢沒受大火波及，但屋苑災後一個月仍未解封。（資料圖片/黃學潤攝）

質疑問卷設計有「心理誘導」 特意提出過低回購價

宏福苑居民楊先生在商台節目《晴朗的一天出發》表示，他在宏福苑居住了一年，從小在大埔長大，對社區有深厚的情感聯繫。對於政府早前派發的長遠安置問卷，他認為問卷選項的設計有「心理誘導」效果，特別是對於未補地價單位與已補地價單位平均呎價的安排。

問卷提出政府可購買業權，他指，問卷先提出未補地價單位平均呎價約6000元、已補地價單位呎價8000元的方案，對居民而言是「不可能接受」的極端方案，藉此降低居民期望，再引導他們接受其他看似較合理的選項。此外，他指，政府雖然有徵詢測量師學會意見，但尚未解釋有關估價的具體根據和計算方式。

宏福苑遭遇五級大火，七幢大廈滿目瘡痍。 （資料圖片）

擔心樓換樓十年居屋禁售期 對已補地價業主不公

對於「樓換樓」方案，政府未有交代轉售等細節，楊先生表示，方案中可選購的居屋單位，規定有機會與「居屋2025」的單位看齊，即有機會令居民面臨長達十年的禁售期，「等於將一部私家車，換成一張全年任搭嘅巴士月票」，令原有物業的轉售自由大大縮減，亦失去了百分百私人產業的性質，有如「十年刑期」，對已補地價居民不公平。

被問到如政府承諾對已補地價單位的業主鬆綁轉售限制，會否考慮「樓換樓」等，楊先生認為，是否支持「樓換樓」，取決於居民對何種原則的重視與選擇。他說，目前有約兩至三成的居民傾向原址重建選項，即使等候重建時間漫長。

立法會議員梁文廣在同一節目上指，「原址重建」宏福苑需時長，政府所提的十年甚至更久的預估並非危言聳聽，過往亦有先例可以參考。