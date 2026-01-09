宏福苑大火｜測量師會：樓換樓省時間及成本　料重購單位面積稍細

大埔宏福苑火災至今一個多月，政府今（9日）透過「一戶一社工」向受影響居民派發問卷諮詢長期安置方案。香港測量師學會會長溫偉明認為，「樓換樓」方案最好，一方面可省卻政府行政時間及成本，一方面免卻居民支付額外費用買樓。至於居民以政府收購價選購新樓，他表示由於宏福苑屬40年舊樓，「攞住舊樓價錢買新樓，一定未必買到（原本面積）」。



問卷仍有許多細節有待補充，例如居民接受「樓換樓」方案後是否需要繼續供樓、「樓換樓」方案可以換到多少呎數的單位等，溫偉明相信政府日後會推出更詳細的方案。



2025年12月3日，大埔宏福苑五級大火後，大廈燒剩的棚架和棚網。（陳葦慈攝）

政府今日向宏福苑居民派發問卷諮詢長期安置方案，包括接受政府以一筆過款項收購業權，之後選購全新居屋單位（跨區）或私樓、以及與政府「樓換樓」。

溫偉明表示，政府的諮詢方案可取，主要在於盡快幫助災民，讓市民安居樂業。「若政府不去收購，災民要面對很多事情，包括火災責任誰承擔，是否涉及承建商疏忽，如何追討等，追討的過程將很漫長」。當政府收購物業，某程度上等於由政府追討涉事者，災民可免卻追討的痛苦。

問卷中引用測量師學會估價，宏福苑未補價單位平均實用呎價約 6,000 元，已補價單位平均實用呎價約 8,000 元。宏福苑實用面積由431至485呎不等，以上述呎價估算，未補價單位業權約值 259萬元至291萬元，已補價單位則約值 345 至 388萬元。

政府問卷指宏福苑原址重建，需等待完成收購所有業權再清拆，料2035年或之後入伙。（資料圖片/黃學潤攝）

政府提供的5個居屋單位及1個綠置居單位未補地價前的呎價由6,240元至9,300元不等。問及可否以收購價買選購與原本單位同等面積的居屋單位或私樓單位，溫偉明強調「政府現時是提供協助，不是賠償，已盡能力協助居民解決住屋的問題」，不會有百分百一對一絕配的單位；又指宏福苑樓齡超過40年，「攞住舊樓價錢買新樓，一定未必買到（原本面積）」。

溫偉明稱，問卷中「樓換樓」方案最好，可省卻時間及財政成本。市民層面，可更快上樓，又不需計算需補回多少金額；政府亦毋須支付真金白銀收購單位，財政壓力較低。溫提到，測量師學會曾倡議「樓換樓」並補差價，政府未接納差價建議，相信當局想省卻行政時間，避免持份者因單位價值產生爭拗。

香港測量師學會新任會長溫偉明（左）表示，問卷中「樓換樓」方案最好，可省卻時間及財政成本。（資料圖片 / 香港測量師學會提供）

另外，問卷中提到「樓換樓」除了換新居屋單位外，亦可考慮換大埔有可能興建的居屋單位，包括原址重建。溫偉明認為，原址重建最困難，宏福苑經歷長時間燃燒，其主體結構等設備損壞嚴重，復修時間長、難度高，認為另外的方案更快捷可取。

測量師學會預計政府需用50至70億公帑收購業權，溫表示該估算數字較粗略，未來政府或在高於市價收購單位，減少爭執。

另外，問卷仍有許多細節仍待補充，例如居民接受「樓換樓」方案後是否需要繼續供樓、「樓換樓」方案可以換到多少呎數的單位等，溫偉明表示現時只是初步諮詢，相信政府日後會推出更詳細的方案。