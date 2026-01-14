少年為1千元代收電騙款項　八旬婦獲保安提點報警　少年認罪候判

18歲少年涉為1000元報酬，當跑腿接收八旬老婦的15萬元電騙騙款，並在收款時額外索取15萬元，老婦回家途中與大廈保安員提及事件獲提醒疑受騙，最終報警揭發騙案。青年今（14日）於區域法院承認1項串謀詐騙罪，區院暫委法官黃士翔先為被告索取教導所報告，把他還押至2月3日判刑。



被告鄺家翹（18歲，無業），承認於2024年8月15日與他人串謀詐騙楊姓女子。

被告鄺家翹在區域法院串謀詐騙罪候判。(黃浩謙攝)

女事主首次被騙時慌亂下交15萬

案情指，88歲姓楊女事主獨居於荃灣海濱花園，案發當日下午接到騙徒來電，表示其女婿與人打架被捕，現身處警署，需要20萬元保釋金才能獲釋。楊婦慌亂下不加詢問，便立即同意交款15萬元，相約同日下午在樓下與被告交收。

回家再取錢時遇保安提醒後報警

其後被告再要求楊婦額外支付15萬元，楊婦回家取錢時遇到保安，並提及此事，保安得知後提醒楊疑受騙，楊回家後與家人商量，最終報警。

CCTV拍到老婦交款予被告情況

警方翻查附近一帶閉路電視，拍到楊婦15萬元現金交給被告的過程。警方於8月27日到被告住所拘捕，被告警誡下表示，黃浚峰給了他1000元，讓他去海濱花園搵個阿婆收錢，被告知道是收騙款。

被告稱向老婦收錢獲1千報酬

被告並透露，他在Telegram收到某人指示到場向老婦收錢，可得1000元報酬。被告與黃事前曾往港鐵站，獲男子A各支付500元及派發涉案手機。被告其後獨自向老婦收款，並拍下騙款照片傳給A；黃則在對面街等候。二人其後把騙款交給A。

案件編號：DCCC 270/2025