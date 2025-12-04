宏福苑火災．詐騙SMS｜直擊與籌款「客服」對話：為災民不辛苦

大埔宏福苑火災，多個社福機構以至政府發起募捐。有詐騙集團緊貼時事，修改「劇本」，冒稱是「GovHK」，向市發短訊確認已向「紅十字基金」募捐5千元，並附上九位數字電話「24小時專線」。



記者致電並曾與3名操普通話「客服人員」傾談，有人說近日頗多人募捐，他們工作不辛苦，「都是為了災區的人民嘛」。另一名客服則稱火災死傷人數眾多，所以機構在新聞網站投放廣告連結，讀者點擊後，系統會自動檢測其金融帳戶並扣款。他聲稱取消捐款較為「麻煩」，指導記者如何向另一平台客服解釋退款原因，「你就實話實說，說你看新聞時不小心點錯了」，對話接近11分鐘。



記者依照指示，再經WhatsApp致電一個本地電話，對方改稱並非一次性扣款，而是每月捐款5,000元，持續一年。他再次稱要「對接」至另一平台，此時記者不耐煩，對方遂提供一辦理退款的網址。該網站使用銀聯標誌，並自稱是「銀聯注銷解綁中心」，有頁面要求填寫銀行賬戶號碼及密碼。警方昨（3日）表示短訊由詐騙集團發送，「防騙視伏器」已將相關電話號碼列為「高危有伏」。



有市民收到短訊，短訊發送人名稱為「GovHK」，稱已向「紅十字基金」募捐，將於今日扣款5千元。（讀者提供）

記者致電短訊內的專線電話，經多次轉接電話後，客服人員着記者到網站辦理退款。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑檢視網站後，指該網域較近期成立，多數是釣魚網站。（網站截圖）

多名市民收到短訊，發送人名稱為「GovHK」（香港政府簡稱）。短訊以「香港特區政府」為首，稱接收訊人士已向「紅十字基金賬戶」募捐，今日將扣款5,000港元用於宏福苑受影響市民。當中「於」字寫成「于」，「將」字寫成「将」，並附上九位數字電話號碼。

客服一：或看新聞時不小心點擊捐款連結

記者致電電話，接線員以普通話回應是「香港紅十字會」員工，說「您現在已經點了這個廣告連結，現在的話您是已經同意捐款了」。記者續問如何付款，對方說已經辦妥，無須任何手續。

您確定要捐的話，現在您也不用管。稍後就會從您名下的這個銀行戶口裏面，去自動扣除這個捐款的費用了。 詐騙短訊專線「客服人員」

未有索取個人資料 稱工作是為了災區的人民

記者未有要求退款，「客服人員」亦沒有再索取銀行戶口等個人資料。記者詢問如果朋友想捐款可如何辦理，「客服人員」稱有在新聞裏投放廣告連結，可以自行檢視。被問到多不多人捐錢、工作辛不辛苦時，「客服人員」回應稱「頗多人捐款」。

香港紅十字會早前發出緊急呼籲，希望大眾捐款以支援宏福苑火災災民。（香港紅十字會圖片）

客服二：國家銀行中心聯合金管局舉辦

我們再次致電，指捐款5,000元太多，要求退款，由另一位操普通話「客服人員」接聽。他表示自己是「香港紅十字」的員工，由於「香港這個火災因為傷亡比較多，所以它推出廣告捐款活動」，國家銀行中心及香港金管局亦有參與發起募捐。

他同樣聲稱記者可能曾點擊廣告連結，因此系統自動識別到帳戶資訊，扣款後用於募捐。

您這個捐款扣費活動的話，扣費它是由國家銀行中心，聯合你們香港的金融管理局，來檢測到您名下所開辦的金融帳戶來自動扣費的……您現在要停止服務的話，也是比較麻煩的。 詐騙短訊專線「客服人員」

大埔宏福苑五級火災至今造成至少156人死亡，焚毀7座大廈。（梁鵬威攝）

教記者「實話實說」要求另一客服退款

該客服指，處理扣款由另一平台「促銷解綁中心」負責辦理，他會協助「對接電話」，花了約4分鐘指導記者如何解釋要求退款。

他說：「那麼對接過去之後呢，您就實話實說，您是不小心點到這個紅十字的這個捐款活動，您現在要停止服務。這樣說您會說嗎？您就實話實說就可以了。」他又教導記者要求「促銷解綁中心」發出「回直單」，上面有「國家蓋章」，領取後就代表中止扣費。

客服再着記者打開WhatsApp，形容「就是你們香港使用者，都有在使用的一個WhatsApp」，指導記者新增一個香港電話聯絡人，稱是「促銷解綁中心」，要求掛線後立即致電。

我就不耽誤你的時間了，因為您的那個扣費的話它是不定時的。扣到費用的話，它是沒有辦法關閉停止了，好吧？ 詐騙短訊專線「客服人員」

記者兩度致電詐騙短訊上的專線電話，其中一次通話接近11分鐘。（手機截圖）

大埔宏福苑五級火，警方災難遇害者辨認組（DVIU）人員12月3日繼續進入災場，尋找遇難者遺體。（梁鵬威攝）

客服三：非一次性扣款 須經網站退款

談了11分鐘，記者再按指示經WhatsApp致電第三位客服，同樣是操普通話，他解釋扣款是每月5,000元，會持續扣一年。該客服再稱要再對接到「銀聯中小專員官方客服」，此時記者不耐煩，稱已經談了很久，對方遂提供一個網址，要求經Google瀏覽器搜尋，在網站上辦理退款，之後掛線。

記者致電短訊內的專線電話，經多次轉接電話後，客服人員着記者到網站辦理退款。「資料提交」一欄要求用戶輸入銀行卡號、密碼、網上銀行賬戶密碼等。（網站截圖）

網站要求用戶填寫銀行卡號、密碼等

網站使用銀聯的標誌，在線客服則稱網站是「銀聯注銷解綁中心」。「資料提交」一欄要求用戶輸入銀行卡號、密碼、網上銀行賬戶密碼等。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑協助檢視「退款」網站，指防火牆視網站為不安全，網站11月尾才建立。網站上很多按鈕都無法點擊，可以點擊的僅有與客服對話、下載應用程式及填寫個人資料。他估計可能是釣魚網站，索取銀行密碼後再轉走用戶金錢，或者應用程式其實是木馬程式，能遠端操控受害者電話。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑協助檢視「退款」網站，指防火牆視網站為不安全，網站11月尾才建立。（資料圖片）

警方：防騙視伏器列為高危有伏

警務處網絡安全及科技罪案調查科李經晞表示，留意到詐騙集團近兩天冒充政府，向市民發送捐款確認通知，稱收訊人已完成捐款，並附上可疑號碼。她說「防騙視伏器」已將相關電話號碼列為「高危有伏」，強調政府絕對不會透過這類短訊，要求市民提供個人敏感資料或者轉款。市民接獲來訊時應提高警覺，亦切勿輕信來訊訊息。