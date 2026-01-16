照顧者｜暫託資訊混亂欠時效　67歲保安難為失智症九旬母找宿位

香港人口老化問題嚴重，「以老護老」情況愈趨普遍，長者照顧者壓力沉重。社署雖推出多項服務減輕負擔，但仍有支援漏洞，去年申訴專署指暫託服務使用率長期偏低，平均僅五成至六成。報告至今逾三個月，有照顧者反映仍難尋暫託服務。



67歲的May是全職保安，獨自照顧九旬母親張女士（化名）逾10年，張女士近日確診認知障礙症（又稱失智症），May擔憂獨留母親在家中會有安全問題，想申請暫託院舍。但申請期間發現困難重重，難以即日找到宿位，網上資訊又欠缺時效性，最後只能找到半個月後的同區宿位。



協助May的社協幹事吳衛東表示，暫託服務資訊不一及延後，照顧者難尋清晰資訊；市區暫託位不足，難找到同區宿位方便探訪，冀社署未來可改進更新資訊的速度，以及增加市區暫託位。



67歲的May（圖右）無法即時為母親找到合適的暫託宿位，只能找到16日後的油塘院舍，社協幹事吳衛東為她提供協助。（鄭子峰攝）

67歲照顧者找安老宿位給90歲母親入住碰壁

67歲的May是全職保安，每日工作時間約12小時，與年逾九旬的母親張女士居於觀塘公屋。May形容，母親未出事前很精靈，常與親友鄰居「打麻雀」，但近期腦退化嚴重，更疑患上認知障礙症，在家中亂丟東西、忘記關煤氣爐、誤以為沒帶鎖匙，不斷拍門向鄰居及保安尋求協助等。

May擔憂獨留母親於家中會有安全問題，又因經濟問題，無法辭職，在社協幫助下尋找暫託服務及資助安老宿位。但申請情況及進度不如理想，May於去年12月23日致電照顧者支援專線182183，翌日收到回覆稱九龍區無宿位，最近要去到葵涌區才有合適宿位。May擔心宿位太遠，放工後無法探訪母親，斟酌後拒絕該位置。

社協社工同月24日時自行尋找暫託位，亦無法找到同區院舍，用逾兩小時才找到16日後的宿位，即1月8日入住，可讓張女士住31日。

May表示在16日的等待期中「好迷茫、唔知點算好」，只能自己頂硬上。（鄭子峰攝）

May表示在16日的等待期中，感到「好迷茫、唔知點算好」，只能自己請假頂硬上。但每親12月30日起情況惡化，經常亂打亂鬧、周圍掟排泄物，最誇張曾在深夜拉出所有廁紙並蓋被，稱「驚佢哋凍」。May害怕發生無法挽回的事，遂帶母親求診，醫生判定為認知障礙，要求張女士即時入院，1月21日才能出院入住院舍。

暫託院舍名單資料約7日才更新一次 資訊與網上查詢系統不一致

協助May的社協幹事吳衛東表示，社署設置不少措施，紓緩照顧者負擔，但仍有改善空間。例如社署網頁雖可找到有暫託位的院舍名單，但資料約7日才更新一次，資訊亦與網上查詢系統不一致，即使網上顯示有位，亦可能無法預約，需「逐個逐個打電話問院舍」。

吳衛東舉例，社署九龍區暫託名單上有71間院舍，1月8日時的資料顯示10間有位，但實際逐間打電話確認後，只有2間真正有42日的暫託位，其餘的或只有幾日宿位。詢問時有院舍疑似揀客，詢問其是什麼病；更有院舍稱「無位，將來亦不知道」。

吳衛東認為，不善使用電腦的照顧者或難幫長者申請暫託，冀社署可改善相關措施。（鄭子峰攝）

社工批評申請制度對長者及照顧者不友善 冀政府增市區宿位

除了尋找宿位外，還需找醫健通診所開體檢報告及找社工填寫轉介表，申請過程繁複，專業社工都覺不易，更何況普通市民、或不擅於使用電腦的長者？另外，社署規定，每位長者每年最多申請42日暫託服務，可一次過或分期多次使用，實際很少院舍有42日暫託位。

吳衛東認為，目前制度對長者及照顧者而言並不友善，導致他們難以尋找暫託位，導致使用率低。吳希望政府日後能善用科技工具，更新社署網上系統及空位名單，確保宿位空缺資訊清晰準備，而非滯後數天，以免市民白費氣力。他亦指，根據經驗，市民難找同區暫託位，冀政府可增加市區宿位，方便照顧者探訪，冀社署未來可改進更新資訊的速度，以及增加市區暫託位。

圖為May申請暫託宿位的單據，若以正常價計算，31日住宿費逾1.7萬，基層難負擔。社署資助後的宿位價錢則每天收費62元。（鄭子峰攝）

社署：服務單位必須在出現空置名額後一個工作天更新資料

社署表示，已要求所有安老院彈性使用其偶然空置的名額提供暫託服務，以舒緩護老者的壓力。各服務單位必須在指定暫託宿位出現空置名額後的一個工作天內更新「暫託服務／緊急住宿空置名額查詢系統」資料，以確保查詢系統提供準確的資訊。

如有單位未有更新資料，查詢系統會自動發出提示。社署會持續監察有關情況，若發現有單位未能按照要求如期更新，社署會採取相應行動，包括發出勸諭或警告。有關單位若持續未能作出改善，社署會考慮終止服務協議。

至於如何改善不善用電腦或電話的照顧者尋找暫託，社署表示，「照顧者支援專線182 183」可協助長者配對和轉介暫託服務。如有緊急需要，專線社工會作出即時轉介，並可陪同長者到服務單位。因此照顧者無需另行致電院舍查詢空缺情況。

社會福利署表示，截至2025年12月底，長者指定住宿暫託服務名額使用率約70%。（資料圖片）

長者指定住宿暫託服務名額使用率去年底約達70%

社署亦指，已接納申訴專員公署去年所有的建議，並跟進有關改善措施，包括提醒服務單位必須按時更新「暫託服務／緊急住宿空置名額查詢系統」資料、簡化申請程序、避免在基本身體檢查以外施加額外檢查項目；推動地區服務單位舉辦暫託服務參觀及體驗活動，鼓勵照顧者及早了解服務及建立信心，讓長者／殘疾人士有需要時更容易適應環境等。

去年申訴專署指暫託服務使用率長期偏低，平均僅五成至六成，社署表示，截至2025年12月底，長者指定住宿暫託服務名額使用率約70%。