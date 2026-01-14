政府跨部門行動取締屯門亦園路非法棄置廢物黑點　檢控個案逾50宗

環保署去年年中發現有人將廢物非法棄置在屯門亦園路一處隱蔽偏僻的路旁，透過智能執法及跨部門協作，成功取締該黑點，整個行動期間檢控個案共超過50宗。



環保署表示，去年年中起發現有人將廢物非法棄置在亦園路一處隱蔽偏僻的路旁，情況日趨嚴重，影響環境衞生。署方隨即主動聯繫食環署、路政署、土拓署和地政總署，共同制定行動計劃，採取一系列跨部門協作措施，包括設置智能監察系統偵查違法行為、迅速清理廢物避免衞生問題惡化、設置石墩圍欄及告示以阻止違法行為等。

今年6月至8月，環保署利用智能監察系統，迅速鎖定運送廢物到該處非法棄置的車輛，並檢控相關車輛的登記車主，當中有小型工程及運輸公司涉及多次非法棄置大量廢物及拆卸物料。初期迅速的檢控行動產生明顯的阻嚇作用，隨後數月的違規數字已顯著減少。

署方表示，一向關注新界鄉郊地區，特別是偏僻路旁或避車處等公眾地方容易成為非法棄置廢物的地點，被棄置於上址的廢物包括大型工商業廢物，除阻塞通道外，亦引致環境衞生問題。環保署會繼續結合科技執法與跨部門協作，致力改善生活環境。