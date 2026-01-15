消委會．足部護理霜｜韓國Derma:B每毫升$1.1性價比高　SABON最佳

【消委會／消委會測試／足部護理霜】冬天期間一般濕度較低，足部皮膚容易出現乾燥及龜裂情況。消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，挑選10款足部護理霜，測試其保濕效能、可致敏防腐劑含量及香料致敏物含量，測試結果發現持續使用各款樣本，均可達到不錯的保濕效果。



其中以色列品牌SABON、韓國Derma:B兩款樣本都達至五星好評，同樣在保濕效能表現、可致敏防腐劑含量、香料致敏物含量都獲得5分。惟Derma:B的性價比最高，每毫升約1.1元，遠低於SABON的每毫升約1.7元。



消委會挑選10款足部護理霜，測試其保濕效能、可致敏防腐劑含量及香料致敏物含量。（消委會圖片）

10款足部護理霜產品一覽。（消委會圖片）

近20名女性連續使用28日足部護理霜測試產品表現

冬天期間一般濕度較低，欠缺油脂分泌的足部皮膚容易出現乾燥及龜裂情況，消費者或會選用足部護理霜護理雙腳肌膚。消委會挑選10款樣本試驗保濕效能及作化學檢測，結果顯示全部樣本持續使用都有不錯的保濕效果。

消委會測試10款足部護理霜，評估樣本的保濕效能表現、可致敏防腐劑含量、香料致敏物含量及標籤資料等，售價介乎50元至305元。試驗於去年9月至11月期間在廣州進行，每款足部護理霜由15至18位亞洲女性，連續使用28日，每日早晚在其中1隻腳的指定皮膚範圍使用產品各一次。

消委會評分表。（消委會圖片）

測試28日後共4款產品改善幅度達70%以上

結果發現，持續使用各款樣本均可達到不錯的保濕效果，其中SABON、Derma:B、Dr.Scholl和ORIGINS的整體表現較為理想。第一個試驗階段（使用14日後）能顯著提升腳踭皮膚的水份含量，平均改善幅度超過40%，並在第二個試驗階段（使用28日後），仍能進一步提升皮膚的水份含量，改善幅度達70%以上，可持續有效改善足部皮膚的乾燥情況。

至於mannings（萬寧牌）、SofliSSe和美國雅兒PALMER’S，雖然第一個試驗階段的保濕效能表現相對遜色，惟經過持續使用後，第二個試驗階段量度所得的保濕效果亦算不錯。消委會提醒消費者，選用相關產品要保持耐性，持續使用仍可見到顯著的改善效果。

消委會評分表。（消委會圖片）

Derma:B性價比最高 每毫升約$1.1較SABON便宜

根據消委會的評分資料，共有兩款產品達到五星好評。其中一款是SABON的「特潤足部護理霜」，聲稱來源地為以色列，大約零售價為260元，即每毫升約1.7元，其保濕效能表現、可致敏防腐劑含量、香料致敏物含量均達5分，僅標籤資料為4.5分。

另一款產品為Derma:B的「Urea 9.8 Foot Cream (9.8% urea)」，聲稱來源地為韓國，大約零售價為88元，即每毫升約1.1元，同樣在保濕效能表現、可致敏防腐劑含量、香料致敏物含量均達5分，僅標籤資料為4分。