消委會足部護理霜｜3款檢香料致敏物　優姿含游離甲醛或致皮膚炎

【消委會／消委會測試／足部護理霜】冬天期間一般濕度較低，足部皮膚容易出現乾燥及龜裂情況。消委會今日（15日）發布最新一期《選擇》月刊，挑選10款足部護理霜測試香料致敏物質，最終發現美國製ORIGINS、馬來西亞製「優姿ELLGY」及日本製「Baby Foot」，包含芳樟醇或檸檬烯。其中後者只以日文說明產品成份，即消費者難以得知是否含有香料致敏物。



另外，產品若超出特定濃度的游離甲醛，或導致過敏人士引發皮膚炎，其中「優姿ELLGY」的檢出量為0.014%，相等於140ppm。雖然按內地和歐盟現行要求，暫毋須標示相關警告，惟歐盟規定由今年7月31日起，甲醛濃度超出10ppm，便須標示「釋出甲醛」的警告字句。



消委會挑選10款足部護理霜，測試其保濕效能、可致敏防腐劑含量及香料致敏物含量。（消委會圖片）

10款足部護理霜產品一覽。（消委會圖片）

所有樣本無檢出歐盟禁用的香料物質

香料是化妝品為人熟悉的致敏物質，由於部份香料物質的致敏性較高，歐盟《條例》將26種物質介定為香料致敏物質，當中兩種更被歐盟列為禁用的香料物質，其他24種香料物質若在化妝品中達到特定濃度，則需要在標籤標示以提醒消費者。

消委會參考歐盟現行規定測試各款樣本，檢測26種香料致敏物質的濃度。結果顯示，全部樣本無檢出歐盟禁用的香料物質，當中7款完全沒有檢出香料致敏物質。

3款樣本檢出香料致敏物質，包括芳樟醇或檸檬烯。（許湖洪攝）

三款樣本含香料致敏物質芳樟醇或檸檬烯

惟餘下3款樣本檢出香料致敏物質，包括芳樟醇或檸檬烯，並已達到歐盟認為需要標示的水平，總量由0.0098%至0.3%不等。該3款樣本分別是ORIGINS的「柔軟足部滋潤膏」、優姿ELLGY的「腳跟龜裂膏」、Baby Foot的「深層滋潤護足霜」。

其中優姿ELLGY雖然提供成份表，但無說明檢出的香料物質，只說明產品添加薰衣草油，相信樣本檢出的香料致敏物有可能源自於此；Baby Foot則以日文說明成份，即消費者難以通過成份表得知是否含有香料致敏物。僅ORIGINS在成份表中說明香料致敏物。

消委會評分表。（消委會圖片）

過期產品所含的香料物質致敏度較高

消委會指，芳樟醇和檸檬烯等香料可為產品帶來花香或果香氣味，但在接觸空氣後將被氧化，並轉化成致敏性較高的物質，因此消費者應留意使用產品後，皮膚是否出現過敏反應。消費者亦應特別留意產品的建議使用期，因過期產品所含的香料物質，或衍生成致敏度較高的物質。

此外，雖然安潔Aiken沒檢出香料致敏物質，但消委會點名提到其產品上沒有標示成份表，供應商也沒有向消委會補充成份資料。

消委會評分表。（消委會圖片）

研究發現游離甲醛引發過敏性接觸性皮膚炎

消委會續指，甲醛在2015年被美國接觸性皮膚炎協會選為年度接觸性致敏原。歐盟消費者安全科學委員會意見書引述研究指，接觸濃度達130pp至370pp的可釋出游離甲醛，足以令對甲醛過敏人士引發過敏性接觸性皮膚炎。

而另一份在2022年發表的比利時研究報告指出，可釋出甲醛成份有機會令異位性皮膚炎病情變得複雜，更強調不少對甲醛過敏的人士，即使接觸低濃度水平的甲醛，例如低至30ppm，也有機會出現過敏反應。

優姿ELLGY檢出游離甲醛，檢出量為0.014%，相等於140ppm。（許湖洪攝）

優姿檢出140ppm游離甲醛用作防腐劑

歐盟《化妝品條例》規定，所有含特定可釋放甲醛物質的化妝品，當游離甲醛濃度超過0.05%，即相等於500ppm，須在產品標籤標示「含甲醛」的警示。而優姿ELLGY便檢出游離甲醛，檢出量為0.014%，相等於140ppm。

消委會指，按相關樣本標示的成份表，產品配方添加了可釋出甲醛的咪唑烷基脲，普遍作為化妝品的防腐劑之用。若以內地和歐盟現行的標示要求，該樣本毋須標示相關警告。

按歐盟規定優姿ELLGY今年中須標示「釋出甲醛」

不過歐盟為加強甲醛過敏反應人士的保障，已在2022年7月公布修訂規定，若產品釋出的甲醛濃度超過0.001%，即相等於10ppm，便須標示「釋出甲醛」的警告字句，將於今年7月31日起全面生效。換言之，以歐盟最新的標示規定，該樣本今年稍後時間便需要更改包裝作出警告標示。