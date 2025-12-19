大埔火災｜居民憂補助致租金升應再增？麥美娟：調幾高市場都調整

政府昨日（18日）公布兩項針對大埔宏福苑業主及租戶的現金援助措拖。每單位業主可獲每年15萬元租金補助，為期2年；業主與租戶如搬離政府應急住宿，均可獲一次性5萬元搬遷補助。



民政及青年事務局局長麥美娟今早（19日）在電台節目表示，此次搬遷補助將是最後一次以現金形式支援受影響租戶，但如租戶有醫療和福利等方面需要，政府會繼續提供援助。有居民反映擔心私人市場租金會因補助而調高，又有意見認為政府可撥更多補助，麥美娟表示，「就算補助調到幾高，私人市場都會調整」。



2025年11月26日，大埔宏福苑發生五級大火，多人傷亡。（資料圖片）

政府最新兩項支援措拖，將會為宏福苑業主發放每年15萬港元的租金補助，為期兩年，每半年發放7萬5000元。此外，每位業主如搬離政府過渡性房屋等應急住所，可獲得一次性5萬港元的搬遷補助，用於購買傢俬等。

麥美娟在港台節目《千禧年代》提到，大火後酒店業界主動提供緊急住宿，為期兩星期，現時已超過兩星期；政府亦已提供2000多個過渡性房屋。因有住戶希望可在原區、或附近地區如沙田等安置，而政府在大埔等區的的住屋資源已差不多用盡，因此推出租金補助作為中期支援措拖。

民政及青年事務局局長麥美娟。（資料圖片）

她指，明白一些居民，尤其是長者未必想「搬嚟搬去」，或會選擇繼續住在應急住所，之後領取租金補助後，日後則需支付租金。而居民如想繼續住在現時的酒店房間，同樣需要繳交租金。

麥美娟又說，有租金補助後居民對於長期住宿可有一定的彈性。她續指，業主不必擔心需「頻頻撲撲」尋找文件證明，因「一戶一社工」會按土地註冊署資料，為他們核實身份。至於補助以單位為計算基礎，她指是基於公平原則。

至於15萬元是否足夠，她指業主每月可獲萬多元，與火災前宏福苑的租金相若；援助基金需用作長期支援，如何使用要好審慎，並要用得其所。有居民反映怕私人市場租金會因補助而調高，又有意見認為政府可撥更多補助，麥美娟表示，「就算補助調到幾高，私人市場都會調整」。

2025年12月3日，大埔宏福苑五級火後，現場有燒剩的棚架、棚網，以及燒剩的封窗發泡膠板。（資料圖片/陳葦慈攝）

至於受影響租戶，麥美娟指他們如遷出應急住所，可獲一次性5萬元搬遷補助，因宏福苑並非他們的長期住所，而且他們在租住房屋方面有更大彈性。如他們選擇繼續住在過渡性房屋等，可獲免租至明年5月31日，此後便需與營運者審視是否符合入住資格，並需繳付相應租金。

此次搬遷補助將是最後一次以租戶為對象的補助，麥美娟解釋指是最後一次以現金形式的支援，強調如租戶在醫療、或福利等方面有需求，政府會繼續支援。