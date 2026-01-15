港乙球隊虎門涉打假波　班主及球員等4人被控詐騙　將轉區院審

乙組足球聯賽球隊「虎門」涉以24萬行賄足球員「打假波」，以操控賽果，班主及球員等4人被控串謀詐騙等罪，案件今（15日）於東區裁判法院再訊。控方指案件將轉介區域法院審理，申請押後待準備轉介文件。署理主任裁判官張志偉押後至2月11日，被告續准保釋。



被告包括球隊教練及球員

四名被告：姚曉聰（40歲，足球教練），被指是外圍賭注經營者(「莊家」)、蘇俊賢（32歲，建築工人），球隊中場球員、黃謙進（32歲，營業員），被指是外圍賭注中介人(「艇仔」)、盧康銘（30歲，酒店經理），球會的班主、教練兼後衛。

其中兩名被告：蘇俊賢(左)及黃謙進(右)。(陳曉欣攝)

被控在2021至2022季度圖操縱賽事

四人被控一項串謀詐騙，指他們於2021年4月29 日至2022年8月18日期間在香港，一同串謀和與其他人串謀，不誠實地操縱或企圖操縱涉及球會「虎門體育會」的乙組聯賽足球賽事賽果，藉以詐騙香港足球總會。

並涉向球員提供利益

姚曉聰、蘇俊賢及黃謙進另被控一項串謀向代理人提供利益，指他們於2021年6月1日至2022年8月18日在香港，串謀和與其他人串謀，向虎門足球員提供利益，作為該些足球員作出操控或企圖操控虎門體育會賽果的誘因或報酬，或由於該些球員作出上述作為而向他們提供該利益。

控方今稱，律政司法律意見指本案將移交區域法院審理，申請押後至2月11日以準備轉介文件，署理主任裁判官張志偉批准，被告續准保釋。

案件編號：ESCC608/2025