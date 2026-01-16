消委會｜有痱滋膏含類固醇、局部麻醉劑等　籲留意成分及致敏風險

痱滋之痛影響咀嚼、吞嚥，甚至說話，令人苦不堪言，不少人會購買痱滋膏止痛，不過要小心當中成分。消委會新一期《選擇》月刊分析10款市面聲稱有效改善或治療痱滋的軟膏及啫喱凝膠的成分，發現當中部分含有類固醇、局部麻醉劑等，亦有部分產品潛在致敏成分。消委會建議市民購買該些產品時，最好先諮詢專業醫藥人員的意見。



痱滋之痛影響咀嚼、吞嚥，甚至說話。（資料圖片）

消委會早前在本港各個人護理用品店及註冊藥房等，購買了10款聲稱可紓緩或治療痱滋或口腔潰瘍的產品，全部樣本皆屬軟膏或啫喱凝膠，售價由29.9元至79.5元。其中8款屬註冊藥物（G1至G8），其餘兩款（G9及G10）則聲稱為醫療器械。

全部樣本均聲稱可紓緩痛楚，其中6款（G1、G3、G4、G5、G7及G8）標榜有消炎功效，兩款（G1及G3）自稱有抗菌作用。消委會檢視了各樣本的包裝說明，並去信相關產品的供應商或代理商，要求確認成分資料或提供補充資料。

G1. bonjela保治靈口腔止痛軟膏。(消委會《選擇》圖片）

G2. 正美得口樂特效口腔內膏Dermojela Gel。(消委會《選擇》圖片）

G3. Difflam特快靈口腔軟膏。(消委會《選擇》圖片）

G4. EUROCORT「 口腔療」糊劑。(消委會《選擇》圖片）

G5. Oramedy腔痊口腔膏。(消委會《選擇》圖片）

G6. Herpesan唇疹消透明啫喱膏。(消委會《選擇》圖片）

G7. Sato佐藤口炎靈（止痛 消炎 口腔膏）。(消委會《選擇》圖片）

G8. STADA Kamistad-Gel-N。(消委會《選擇》圖片）

G9. SanteCare尚健樂痱滋啫喱。(消委會《選擇》圖片）

G10. SanteCare尚健樂兒童痱滋啫喱。(消委會《選擇》圖片）

EUROCORT及Oramedy含中效類固醇須由醫生處方

調查結果發現，EUROCORT口腔療糊劑及Oramedy腔痊口腔膏含有處方類固醇成分「曲安奈德」（triamcinolone acetonide），該成分屬中效類固醇，須由醫生處方、藥劑師監督配售。

香港藥學會會長沈明達藥劑師指，曲安奈德雖有助消炎，只宜短期作紓緩痱滋徵狀之用，長期或不當使用恐會抑制免疫系統，他指孕婦及哺乳婦女應慎用含有曲安奈德的產品；長期病患者，尤其需服用抗免疫力藥物人士，或肝炎者，亦不適合使用含類固醇的產品。

消委會新一期《選擇》月刊分析10聲稱有效改善或治療痱滋的軟膏及啫喱凝膠的成分，發現當中部分含有類固醇、局部麻醉劑等，亦有部分產品潛在致敏成分。（消委會圖片）

bonjela及正美得口樂含水楊酸膽鹼成分 16歲以下兒童應避免使用

消委會又發現，bonjela保治靈口腔止痛軟膏及正美得口樂特效口腔內膏，含有水楊酸膽鹼成分，有可能令兒童患上「雷爾氏綜合症」風險，影響中樞神經及肝臟，故16歲以下兒童應避免使用，孕婦及餵哺母乳都不適用。

沈明達稱，若與阿士匹靈等其他水楊酸類混用，或會因成分疊加而導致藥物過量，引發不良反應。

EUROCORT及STADA含局部麻醉劑 正確使用下出現不良反應甚低

調查並在EUROCORT口腔療糊劑及STADA Kamistad-Gel N 兩款樣本中，發現標示含有局部麻醉劑利多卡因（lignocaine / lidocaine）。沈明達指，利多卡因是一種效果非常強的局部麻醉劑，有研究指出使用利多卡因有機會短暫削弱或減弱味覺，但只要正確使用，出現藥物不良反應的機率甚低。

消委會又指，EUROCORT 口腔療糊劑標示含有薄荷醇（menthol），但過高劑量或令蠶豆症患者出現溶血反應。口健樂痱滋啫喱標明含有硫磺（sulphur）；口健樂兒童痱滋啫喱則標明含有芳樟醇（linalool）及檸檬烯（limonene），提醒對上述成分敏感者，切勿使用。

5個樣本未列出針對孕婦及哺乳婦女警告

消委會指，樣本大部分藥用成分缺乏針對孕婦及哺乳婦女使用後安全性的臨床資料，是次有5款樣本在包裝上註明孕婦使用前應先諮詢醫生，當中一款亦同時建議哺乳婦女使用前諮詢醫生。其餘樣本雖未列出相關警告，但為保障安全，孕婦及哺乳婦女在使用任何治療痱滋或口腔潰瘍的藥劑前，均應先諮詢醫生意見。

消委會提醒消費者在選購相關產品時，應留意產品成分資料，詳閱產品說明書，了解使用藥物後或會出現的副作用及異常反應，並不要使用超過規定的劑量。消委會又指，若使用2至3周後，潰瘍位置仍未有好轉或惡化，應停用產品並即時求診。