消委會．流動充電器｜同一平台租借點不同　收費可相差約1.3倍

市民外出時手機無電，會光顧流動充電器服務，近年相關服務供應商漸多，消委會針對8間主要服務商調查，發現均採用站點特定收費模式，即租金根據租借地點而變化，例如有服務商每30分鐘的收費，在不同站點之間收費各異，從3元至6.8元不等，相差約1.3倍；封頂收費亦可相差1至2.3倍。調查亦發現，不同平台之間的按金金額差異亦頗大，消委會發現8個平台的按金金額由99元至198元不等，相差1倍。



消委會建議全面推行統一的免費時段，以降低使用者爭議、提升收費透明度、加強電子錢包的靈活性以及增強客服的即時性等。



購買「尿袋」時，要認準正規廠家生產的產品。（示意圖\視覺中國）

坊間共享流動充電器服務以「隨借隨還」的模式運作，在商場、食肆、便利店等眾多地點，提供便捷的充電方案。消委會調查8間主要的共享流動充電器服務商，包括AiCharge、HiCharge、WeCharge HK、XCHARGE、CHARGESPOT、ChrgiePower、E電及Keetapower bank，實測共48次的租借及歸還實測。

同一平台租借點不同收費各異 同區每半小時可收4元至7元

在評估收費模式時，消委會發現CHRGIEPOWER 和E電這兩家服務商採取固定收費模式，這讓使用者在計算租金時相對簡單明瞭。然而，AiCharge、HiCharge、WeCharge HK、XCHARGE及Keetapower bank則均採用站點特定收費模式，即租金根據租借地點而變化，使得使用者在選擇時需詳細了解每個租借點的收費情況。

例如，AiCharge的30分鐘租借費用在不同站點之間的差距顯著，30分鐘的收費，從3元至6.8元不等，相差約1.3倍。而HiCharge亦有類似情況，30分鐘的收費，由3元至6元不等，相差約1倍。這種收費差異不限於跨區比較，即使同一區域，隔幾個鋪位，收費可由每半小時4元至7元不等。

每日「封頂費」可相差1至2.3倍

此外，在同一平台的不同站點之間，每日「封頂費」可能相差1至2.3倍。以HiCharge為例，消委會實測時，發現有站點最低每日封頂費為24元，另一站點最高封頂費則為80元，即兩者相差2.3倍。

調查發現，針對每日封頂的計算，所有平台均採用「每24小時」為一個完整計費周期，而在24小時之後的計算方式亦有所不同，當中7個平台超出24小時候，會重新由每30分鐘或每小時開始計算，只有CHARGESPOT以每日為單位計算。消委會提醒市民，避免超出24小時歸還，以免被多收1日的封頂費。

不同平台之間的按金金額差異亦頗大，消委會發現8個平台的按金金額由99元至198元不等，相差1倍。部份平台提供免按租借安排，例如支援以信用卡或預先綁定帳戶方式免按租借，亦有平台支援內地微信錢包免按使用，或與流動網絡營辦商合作，讓用戶透過指定月費帳單付款以豁免按金。

消委會指，整體來說各平台的租借過程十分順利，測試顯示，使用者一般只需掃描租借機上的二維碼並確認租借操作，大部份流程可在一分鐘內完成。值得一提的是，許多平台都設有「免費時段」，令消費者能夠在租借後短時間內檢查充電器的狀況，若發現充電器有問題可即時歸還而不收取費用。然而，在某些實測中，CHARGESPOT並未在所有租借中提供一致的免費時段，令實測時引起混淆。

在按金的退回方式上，AiCharge和WeCharge HK的平台在用戶歸還充電器後由系統自動退還按金，省卻了排隊申請的麻煩。而在THiCharge和XCHARGE的平台上，則需要使用者手動申請。在測試中發現，電子錢包的充值一旦進行，便無法退還的問題也令人關注，特別是如CHARGESPOT與E電等平台的最低增值金額要求，使得消費者若未能用盡餘額，則需承受資金被長時間占用的風險。

客戶服務的質量也是本次調查的一大焦點。調查顯示，各平台的客服支持渠道相對多樣，包括WhatsApp、線上客服、電話熱線和電郵通信等。然而，不同平台在客服回應速度和問題處理上的靈活性卻有明顯差異。在遇到找不到可歸還的站點的情況下，某些平台如THiCharge的客服主要以系統指引作為回應，對使用者提供的建議並不靈活；但CHRGIEPOWER的客服則會根據具體情況，適度延長消費者的使用時間或暫停計費，表現出更加人性化的一面。

消委會建議服務商全面推行統一的免費時段以降低使用者爭議、改善站點資訊的準確性與地圖系統的整合度、提升收費透明度、加強電子錢包的靈活性以及增強客服的即時性。消委會亦提醒市民，會注意各個租借站的價格差異，確認歸還狀況。