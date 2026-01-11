醫療費減免繁瑣捱批　李夏茵：公帑要謹慎　沒人因未能申請不求醫

公營醫療收費改革元旦實施，同時推行優化醫療費用減免機制。醫管局行政總裁李夏茵今天（11日）表示，首八日醫管局已批核了約5.5萬宗申請，形容數字合乎預期，流程運作暢順。



對於有申請市民指要提交大量文件，包括馬會投注戶口、電子錢包等紀錄，李夏茵強調，減免不是福利，而是想支援有需要的病人，亦涉及公帑，市民在馬會投注戶口的也是，故必需審核，稱「沒見到病人因申請不到有條件減免，所以不看醫生」。



公營醫療收費改革元旦實施。圖為1月5日晚上近十時，寒冷天氣警告下，瑪嘉烈醫院急症室有數十名病人候診。（資料圖片／林振華攝）

李夏茵：減免不是福利 涉公帑要謹慎

醫管局行政總裁李夏茵在商台節目《政好星期天》表示，公營醫療收費改革元旦實施的首八日，醫管局已批出逾5.5萬宗醫療費用減免申請，當中3.4萬多宗已完成評核及批出減免證明書，最長可獲18個月減免；另外約2萬宗為「有條件減免」。李夏茵形容數字合乎預期，流程運作暢順。

減免不是福利，著實是想支援有需要的病人。剛才說過這是公帑來的，我們要很小心謹慎去做，我們都有很多行政工作要做。 醫管局行政總裁李夏茵

對於有申請市民指要提交大量文件，包括馬會投注戶口、電子錢包等，李夏茵指，醫管局運用的是公帑，強調減免並非福利，而是希望支援有需要病人，故必須審查資產。她又提到，的確有市民將資產放於馬會投注戶口，故有需要審核。

醫管局行政總裁李夏茵。（資料圖片／任葆穎攝）

李夏茵：沒見到病人因未能申請不看醫生

李夏茵指，局方已盡量簡化申請程序、加快流程，並加派人手協助，包括現時每個聯網都有一隊專隊，額外亦有兩隊專隊支援較忙的聯網，強調申請「最多十零分鐘都做完」，亦未見有市民因未能申請減免而選擇不覆診。

我們沒有見到病人因為申請不到有條件減免，所以不看醫生，我們真的沒有見到。 醫管局行政總裁李夏茵

急症室求診人數減少12% 非緊急求診病人減18%

收費改革下，公立醫院急症室緊急、次緊急及非緊急類別病人收費由180元增至400元。李夏茵指，改革實施後，急症室求診人數減少12%，其中危殆及危急類別病人數目相若，非緊急求診病人就有18%下降，達到預期效果，現時數據亦看不到有病人因收費改革延誤求診。