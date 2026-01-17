今日新聞8分鐘｜荃灣麥記男舞菜刀被捕｜港鐵醉翁倒地 3職員拖離

八鄉車行遭惡煞持刀搶劫 職員捨斜孭袋奪門急逃保命

網上流傳一條長約1分鐘12秒的閉路電視影片，根據影片顯示時間，本周一（12日）凌晨4時許，一輛電單車先離開八鄉一間車行；一名相信是職員、身穿灰褸、孭住黑色斜孭袋的口罩男子，隨即關上閘門，車行內仍有一輛白色私家車，司機向灰褸男交出文件進行登記。

街頭MMA｜大角咀櫻桃街兩男互毆 揮拳箍頸扭作一團

網上流傳一條短片，顯示兩名男子在大角咀櫻桃街富多來商場對開街頭打架，互相揮拳箍頸，拳拳到肉，相當激烈。據了解，事件驚動途人報案，惟警員到場時兩人已離開。

樂華南邨床底藏屍｜非裔男疑犯涉謀殺於內地落網 疑感情問題犯案

牛頭角樂華南邨去年12月30日揭發謀殺案，35歲譚姓女子到其非華裔男友位於樂華南邨喜華樓住所後失蹤。警方調查期間在單位內的床下底發現女死者屍體，在場還有3狗1貓屍體。

警方今日（17日）下午4時開記者會交代詳情，指疑犯在案發後潛逃內地。經警方向內地執法機關請求協助後，疑犯日前在內地落網，並於昨日（16日）經深圳灣口岸移交香港。香港警方遂以涉嫌謀殺拘捕該名涉案的28歲非洲裔男子。警方相信疑犯因感情問題犯案，他正被扣查，稍後會被暫控一項謀殺罪，下周一（19日）在觀塘裁判法院提堂。

港鐵車廂老翁倒地 3職員揪褲拖離 港鐵：相信是醉酒人士

社交平台Threads昨日（15日）流傳一段影片，可見一名老翁在港鐵屯馬線往烏溪沙方向一列車車廂內倒地不起，3名港鐵職員合力揪起老翁雙手並抓著其褲頭，以面朝地的方式將他拖到月台，及後有多一名港鐵職員上前協助，車門便隨即關上；影片中未見職員使用輪椅提供協助。據了解，該名男子為醉酒人士。

港鐵表示，港鐵屯馬綫錦上路站職員昨晚8時許，應乘客求助，登車處理一名相信是醉酒的乘客。按乘客的狀況需要，車站派出數名職員協助他離開車廂，職員陪伴他在月台稍作休息後，該乘客表示不用協助，其後自行離開。

荃灣大河道麥當勞男子揮舞菜刀 警到場制服調查

今日（17日）早上8時48分，警方接獲巿民報案指，一名男子持菜刀出現在荃灣大河道麥當勞揮舞。人員到場在麥當勞後門的梯級發現該名36歲尼泊爾藉男子，隨即將他制服，並以藏有攻搫性武器將其拒捕。

解放軍演練｢斬首｣行動 央視披露畫面 專家：出手定拿下賴清德

解放軍特戰分隊實戰演練「斬首」行動，夜間在無人機全程監控定位的協助下，整個過程僅用時不到2分鐘，央視周四（1月15日）首次公開相關畫面。

牛頭角大王殿土地公土地婆神像被偷 廟祝報警追尋

牛頭角定安街大王殿發生偷竊案。今日（17日）清晨6時45分，姓楊廟祝返回發現神枱內的土地公和土地婆神像雙雙不翼而飛，懷疑被人偷走，於是報警。警員接報到場，列偷竊案展開調查。

城門水塘烏鴉遭魚鈎勾住掛樹 消防上山落水救 市民讚：真心佩服

城門水塘一隻烏鴉懷疑被魚鈎纏腳勾脷浴血，卡在離地數米高的樹枝上，途經市民欲救無從，報案求助後，消防員爬梯、下水嘗試約半小時，終成功救下烏鴉。報案人事後在網上發帖，「真心佩服呢班消防員，為咗一隻烏鴉上山落水，真係好感動」。愛護動物協會回覆《香港01》查詢表示，受困的是成年大嘴烏鴉 （Large-Billed Crow），初步檢查發現其嘴內及腳上都發現有魚鈎，隨後愛協督察立即把牠送往嘉道里農場治理。

寧夏｢戲精｣小羊爆紅！ 憑｢裝死｣技能身價飆逾300倍至13萬

近日，寧夏一隻出生10天左右的小羊，憑藉「裝死」絕技火爆網絡。只要成年人觸碰牠，牠就立刻緊閉雙眼，四腳朝天躺倒在地，一動不動地「裝死」，怎麼叫都不動。因為牠的「戲精」表演，甚至有人出價13萬元（人民幣，下同）求購。